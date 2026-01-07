Madagascar: Volleyball/Zone 7 - Le pays abrite la première édition

Une toute première. « Nous sommes en train de confirmer et finaliser l'organisation avec la zone 7 » souligne la présidente de la Fédération malgache de volleyball, Léa Raharimalala.

Honneur à la Grande Île. La première édition du championnat des nations de la zone 7 des U19 garçons et filles figure dans le calendrier de la fédération pour la saison 2026. La compétition, qui réunira les sélections des pays membres de la zone 7, est programmée du 22 juillet au 1er août.

La Coupe de Madagascar de la catégorie, qui servira de sélection des joueurs et joueuses, est prévue du 27 mars au 4 avril dans la capitale. Les présélectionnés suivront de suite le premier regroupement du 7 au 11 avril. D'autres regroupements s'enchaîneront entre-temps jusqu'à la veille de l'événement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Deux compétitions internationales figurent dans le calendrier de la fédération cette année. La première et l'unique sortie qui sera réservée aux clubs de 1re division sera le 30e championnat des clubs zone 7 à Victoria, aux Seychelles, du 27 février au 7 mars. Neuf autres compétitions nationales sont au programme d'activités de la fédération cette saison. Celle majeure, le championnat de Madagascar des seniors 1D, se déroulera dans la capitale du 25 septembre au 3 octobre.

Les différentes coupes nationales des jeunes sont toutes calées durant les vacances. La Coupe de Madagascar U13 et U17 se déroulera à Fianarantsoa du 8 au 15 août. Le sommet national U15 et U21 se tiendra à Toliara du 22 au 29 août. Celle des U23 aura lieu à Antsirabe en fin octobre durant les vacances de Toussaint. La Coupe nationale 2D se jouera du 4 au 12 septembre à Antananarivo.

Celle des vétérans, qui boucle chaque année la saison, se déroulera du 5 au 12 décembre à Mahajanga. La Coupe nationale de beach-volley se disputera en deux étapes. La première est prévue à Antananarivo du 22 au 24 mai et la seconde du 19 au 21 juin à Toamasina.