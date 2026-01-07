Madagascar: Rugby - Une réunion technique pour optimiser 2026

Pour préparer la reprise de la saison du championnat de Madagascar de rugby XXL Energy Top 12 et D1 Dames, une réunion technique et de coordination aura lieu ce samedi 17 janvier 2026 à 9h au Centre de formation du Kianja Makis à Andohatapenaka.

Les staffs techniques, managers, entraîneurs, capitaines et responsables des arbitres sont invités à participer. L'objectif est d'harmoniser la préparation des équipes, de renforcer la coordination et d'améliorer la qualité des compétitions pour la saison à venir. Une initiative clé pour professionnaliser le Top 12 et assurer un déroulement optimal des rencontres afin d'assurer la sécurité des joueurs et joueuses sur le terrain.