Afrique: CAN 2025 - Les quarts de finale les plus relevés de l'histoire?

Mali-Sénégal, Égypte-Côte d'Ivoire, Cameroun-Maroc, Nigeria-Algérie, les quarts de finale de la CAN 2025 sont alléchants. Uniquement composées de nations du top 10 africain, ces affiches sont-elles les plus relevées de l'histoire du tournoi ?

Le Maroc a vendu la CAN du siècle. Avec la qualification de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, du Nigeria, du Mali et du Sénégal, le tableau des quarts de finale de la compétition pourrait bien donner un coup de pouce au royaume pour en faire une édition mémorable. Habituellement, une ou deux sélections viennent jouer les trouble-fêtes à ce stade du tournoi. Cette année, la vraie surprise, c'est qu'il n'y en a pas : toutes les têtes d'affiche du continent sont au rendez-vous. Et les rares qui ne le sont pas (RDC, Tunisie) ont elles-mêmes été éliminées par d'autres grosses nations en huitièmes de finale.

Les huit qualifiés figurent tous dans le top 10 des nations africaines au classement FIFA. Depuis que la CAN est passée à 24 équipes en 2019, impossible de trouver des quarts de finale aussi denses. Comment oublier les parcours du Cap-Vert et de l'Angola en 2023, de la Guinée équatoriale et de la Gambie en 2021, ou encore du Bénin et de Madagascar en 2019 ? Autant de sélections qui, faute de ramener la coupe à la maison, ont fait vibrer leurs supporters avec des résultats qui ont pris tout le monde de court.

Gabon 2017 et Ghana 2008

Pour essayer de retrouver un tableau aussi relevé qu'en 2025, il faut revenir à 2017, au Gabon. À l'époque, la CAN se disputait encore à 16, et présentait des quart de finalistes très solides sur le papier : Burkina Faso, Tunisie, Égypte, Maroc, Sénégal, Cameroun, RDC et Ghana. Aussi solides qu'en 2025 ? Pas certain, car à cette époque, les nations africaines étaient moins bien classées par la FIFA. Le Sénégal, meilleure nation africaine en 2017, était classée 33e, contre une belle 11e place pour le Maroc aujourd'hui.

En additionnant les classements FIFA des quart de finalistes de la CAN 2017, on obtient 381. Pour les quart de finalistes de 2025, le compteur affiche 289. Une sacrée différence qui illustre bien la progression globale du football africain, au moins au niveau de ses représentants les plus importants.

S'il est possible de retrouver des tableaux relevés en quarts en remontant encore plus loin dans le temps, comme en 2008 au Ghana par exemple, le constat est le même. Le niveau de la CAN est plus haut en 2025 qu'en 2008. On peut donc avancer sans risque que les quarts que nous offre cette édition marocaine sont probablement les plus costauds de l'histoire. Reste à voir si ces affiches nous offriront un grand spectacle ou des matchs fermés entre cadors qui se craignent.