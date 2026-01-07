Ile Maurice: Un nouveau-né retrouvé vivant dans une poubelle des toilettes

Un fait troublant s'est produit dans l'après-midi du mardi 6 janvier à l'hôpital SAJ. Un nouveau-né de sexe féminin a été retrouvé vivant dans une poubelle des toilettes du service des urgences.

La police de l'hôpital a été alertée vers 17 h 40 à la suite d'un signalement émanant du personnel médical. Sur place, un médecin généraliste de l'établissement lui a indiqué qu'une jeune femme de 23 ans venait d'accoucher seule dans les toilettes du service des urgences avant de jeter le bébé dans la poubelle.

Accompagnés d'une infirmière, les policiers et le médecin se sont immédiatement rendus dans les toilettes concernées. Ils y ont découvert un nouveau-né, encore en vie, avec le cordon ombilical intact, placé dans la poubelle. L'enfant a reçu des soins d'urgence avant d'être admis en unité de soins intensifs néonatals (NICU). Son état de santé est jugé stable.

La mère, une habitante de Montagne Blanche, a été prise en charge par le personnel médical et admise par la suite à la salle d'accouchement. Son état de santé est également stable, selon les autorités hospitalières.

Des éléments de l'enquête indiquent que la jeune femme est mariée civilement et religieusement, et qu'elle est déjà mère d'un enfant âgé de deux ans. Elle vivait toutefois séparée de son époux depuis plusieurs mois et résidait chez ses parents avec son fils. Le couple serait engagé dans une procédure de divorce. Il est également établi que la jeune femme est détentrice d'une ordonnance de protection émise par le tribunal de Moka à l'encontre de son mari. Le couple est connu des services de police de la région de St Pierre.

Plusieurs officiers de police, dont des membres de la CID de Flacq, de la SOCO ainsi que de la Child Development Unit, se sont rendus sur place pour les besoins de l'enquête. Une sentinelle a été placée auprès de la mère et les autorités concernées ont été informées. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet acte bouleversant.