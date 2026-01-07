Ile Maurice: UNICEF - Un guide actualisé pour garantir les droits de l'enfant

On parle à raison de l'intelligence artificielle (IA) comme d'un accélérateur de performance économique, d'un outil d'optimisation pour les entreprises et d'un levier de compétitivité pour les États. Mais une question essentielle reste largement absente du débat public : quel est l'impact réel de l'IA sur les enfants, ses utilisateurs les plus précoces et les plus vulnérables ? Cette interrogation est au coeur du rapport Guidance on AI and Children 3.0, publié en décembre par l'UNICEF, qui alerte sur le décalage croissant entre l'adoption massive de l'IA par les enfants et l'insuffisance de cadres capables de protéger pleinement leurs droits, leur développement et leur bien-être.

En effet, les enfants ne sont plus de simples spectateurs de la révolution numérique. Applications éducatives, moteurs de recommandation, jeux interactifs, réseaux sociaux, assistants conversationnels : l'IA façonne déjà leurs apprentissages, leurs loisirs, leurs interactions sociales et leur rapport à l'information. Cette présence est souvent invisible, intégrée par défaut, sans explication claire ni consentement réellement éclairé.

Les données compilées par l'UNICEF confirment que, dans plusieurs pays, l'IA est devenue un intermédiaire central entre l'enfant et le monde. Pourtant, cette adoption est profondément inégale. Les usages varient selon les pays, les milieux sociaux, le niveau de connectivité ou la langue. Loin de réduire les écarts, l'IA risque ainsi de reproduire, voire d'amplifier, les inégalités existantes, notamment entre le Nord et le Sud. Parmi les risques les plus préoccupants figurent ceux liés aux chatbots dits «compagnons».

Capables de dialoguer, de conseiller, parfois de se présenter comme des «amis», ces systèmes exploitent la tendance naturelle des enfants à anthropomorphiser la technologie. Le rapport de l'UNICEF met en garde contre les risques de dépendance émotionnelle, de manipulation et de brouillage des repères sociaux, à un âge où l'apprentissage des relations humaines est fondamental. Ces outils peuvent également produire des réponses inadaptées en matière de santé mentale, d'estime de soi ou de comportements à risque. Sans supervision humaine et sans garde-fous stricts, ils peuvent fragiliser des enfants déjà vulnérables et se substituer à des formes d'accompagnement humain qui restent irremplaçables.

«Deepfakes»

L'essor fulgurant de l'IA générative pose un autre défi : la multiplication de contenus réalistes mais faux. Deepfakes, images truquées, discours trompeurs ou contenus sexualisés peuvent être produits à grande échelle, à faible coût, et diffusés massivement. Les enfants, dont l'esprit critique est encore en construction, sont particulièrement exposés à ces formes de manipulation. Plus grave encore, l'UNICEF alerte sur l'utilisation de l'IA pour produire des contenus d'abus sexuels impliquant des enfants, parfois à partir d'images réelles récupérées sur les réseaux sociaux. Ces pratiques prolongent la violence, rendent la détection plus complexe et exigent une réponse juridique et technique urgente, coordonnée à l'échelle internationale.

Les enfants laissent également une trace numérique dès le plus jeune âge. Données scolaires, comportements en ligne, interactions sociales, parfois données biométriques : ces informations alimentent des systèmes d'IA dont les usages dépassent largement le cadre initial. L'UNICEF insiste sur un principe fondamental : les enfants ne peuvent être traités comme des adultes en miniature. La protection de la vie privée doit être renforcée, avec une limitation stricte de la collecte de données, une transparence sur les usages et un renversement de responsabilité. Le rapport insiste sur le fait que ce n'est pas à l'enfant de se protéger seul, mais aux entreprises et aux États de garantir sa sécurité numérique sur le long terme.

Un aspect encore peu traité dans le débat public concerne l'usage de l'IA dans les conflits armés et les opérations cyber. En effet, l'IA est déjà utilisée pour la surveillance, la désinformation, le recrutement en ligne ou la propagande, y compris à destination des enfants. Dans ces contextes, l'IA devient un multiplicateur de risques, exposant les plus jeunes à des violences indirectes mais profondes. La protection des enfants dans ces environnements exige un renforcement des normes internationales, une coopération accrue entre États et une vigilance renforcée des entreprises technologiques.

Autre angle largement absent du débat : l'empreinte environnementale de l'IA. Centres de données énergivores, extraction de minerais, chaînes d'approvisionnement mondialisées : l'IA a un coût écologique réel, dont les conséquences pèseront principalement sur les générations futures. L'UNICEF appelle à une chaîne de valeur responsable, exempte de travail des enfants, respectueuse de l'environnement et durable sur le long terme.

De plus, l'UNICEF plaide pour une gouvernance fondée sur des évaluations d'impact sur les droits de l'enfant, obligatoires avant le déploiement de tout système d'IA affectant directement ou indirectement les mineurs. Ces évaluations doivent être publiques, régulièrement mises à jour et assorties de mécanismes de recours accessibles et compréhensibles pour les enfants et leurs familles. Elles constituent un levier essentiel de responsabilité pour les États comme pour les entreprises technologiques.

Renforcer leur esprit critique

Le rapport avance également que les enfants doivent être reconnus comme des acteurs à part entière de l'écosystème numérique. Leur participation aux politiques publiques, à la conception des outils et aux processus de décision, selon leur âge et leurs capacités, est essentielle pour anticiper les usages réels de l'IA et identifier les risques émergents, souvent invisibles aux adultes.

Préparer les enfants à un monde façonné par l'IA ne signifie pas uniquement leur apprendre à coder ou à manier des outils numériques. Il s'agit avant tout de renforcer leur esprit critique, leur compréhension du fonctionnement des algorithmes et leur capacité à en identifier les limites, les biais et les enjeux éthiques.

Les enseignants jouent ici un rôle central. L'IA ne doit ni remplacer l'école ni se substituer à l'éducation humaine, mais venir en appui aux pratiques pédagogiques, à condition d'être déployée avec discernement, sur la base de preuves d'impact et dans le respect des droits fondamentaux de l'enfant.

Enfin, le rapport reconnaît ne pas apporter toutes les réponses et que le passage des principes aux pratiques reste un défi majeur, d'autant que les technologies d'IA évoluent à un rythme rapide. Il conclut en rappelant qu'une vigilance constante demeure indispensable.