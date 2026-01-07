Ile Maurice: Altercation entre prisonniers - Un blessé hospitalisé

Une altercation entre plusieurs détenus s'est produite à la prison de Grande-Rivière Nord-Ouest, le samedi 3 janvier. L'incident s'est produit vers 16 h 30, alors qu'un officier pénitentiaire assurait son service de l'après-midi.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la dispute est survenue dans la cour C de l'établissement carcéral. Au cours de l'affrontement, l'un d'eux, âgé de 37 ans et domicilié à Vallée-Pitot, a été blessé.

Le détenu a été rapidement pris en charge avant d'être transporté à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose-Belle pour des soins.

L'officier pénitentiaire présent sur les lieux a consigné les faits auprès de la police. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette altercation. Les images de vidéosurveillance de la cour devraient aider les enquêteurs à reconstituer l'événement et à identifier les responsables.