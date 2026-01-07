Afrique: CAN 2025 - L'Algérie fait tomber la RDC au bout de la prolongation

La République démocratique du Congo et l'Algérie se sont longtemps regardées les yeux dans les yeux, mardi 6 janvier 2026, au cours de leur match des huitièmes de finale de la CAN 2025. Mais l'Algérie a eu le dernier mot grâce à un bijou signé Adil Boulbina en fin de prolongation (1-0 a.p.). Les Fennecs joueront contre le Nigeria en quarts.

Fennecs comme Léopards s'attendaient à un match compliqué au stade Moulay Hassan de Rabat. Et ce huitième de finale de la CAN 2025 n'a, en effet, rien eu d'une partie de plaisir, d'un côté comme de l'autre. La RDC a répondu au défi imposé par une Algérie en pleine forme. Et il était somme toute logique que ce choc soit si longtemps disputé et indécis.

Dans un stade peuplé en majorité de supporters des Verts, Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie, a aligné, d'entrée, Ismaël Bennacer, Riyad Mahrez, Mohamed Amoura et Ibrahim Maza. Côté congolais, pas de surprise de la part de Sébastien Desabre, avec Cédric Bakambu, en pointe, soutenu par Theo Bongonda et Meschack Elia.

Deux blocs face à face

Plus techniques, les Fennecs ont vite eu la possession de balle et contraints les Léopards à commettre des fautes. Une maîtrise pas assez prononcée, toutefois, pour se procurer des situations de but dans le premier acte. Les Congolais, au contraire, ont eu la première occasion avec une frappe excentrée Bakambu, déviée par Luca Zidane. Juste avant la pause, l'Algérie a répondu avec un tir trop croisé de Maza.

En seconde période, la possession de balle s'est équilibrée et le jeu a été encore plus haché par les fautes successives et les erreurs techniques de chaque camp. La sortie prématurée de Bennacer sur blessure a aussi troublé les plans algériens. Face à des défenses resserrées, pas simple de trouver un interstice où s'engouffrer ; illustration à l'heure de jeu avec cette lourde frappe de Chancel Mbemba contrée in extremis par un tacle salvateur de Hicham Boudaoui.

Les attaquants algériens, plus vifs dans les 20 dernières minutes, ont davantage mis à contribution Lionel Mpasi. Le gardien de la RDC a multiplié les interventions sur diverses tentatives lointaines ou plus menaçantes. Il s'est notamment illustré à la 86e quand, après une sortie non maîtrisée, il a repoussé un tir d'Anis Hadj Moussa. Aucune défense n'a cédé et la prolongation a alors commencé.

Le splendide but de Boulbina qui libère les Fennecs

L'Algérie a affiché un visage plus frais dans cette prolongation. peu plus de maîtrise sans pour autant parvenir à prendre Mpasi à défaut. Le gardien a encore été vigilant pour colmater une perte de balle de Mbemba et repousser sur sa ligne des tirs de Fares Chaïbi et Bounedjah, entré en jeu. Zidane, lui, a passé ces deux fois 15 minutes un peu plus au calme, la fatigue étant évidente chez les Congolais. À mesure que les minutes défilaient, les tirs au but semblaient se profiler.

Et c'est alors qu'un Algérien a surgi pour déchaîner les supporters de son équipe et libérer les siens. Entré en jeu depuis une poignée de minutes seulement, Adil Boulbina s'est échappé côté gauche avant de repiquer dans l'axe et de lâcher une frappe magistrale à plus de 20 mètres. Son ballon s'est logé sous la barre transversale d'un Mpasi cette fois impuissant (119e).

Le scénario est forcément cruel pour la RDC, qui n'a pas démérité dans ce match. Cette fois encore, la pièce tombe du bon côté pour l'Algérie, qualifiée pour les quarts de finale de la CAN. Les Algériens feront face au Nigeria en quarts de finale