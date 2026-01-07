Maroc: Hausse des retenues des barrages à Souss-Massa et au Loukoss

Les barrages de la région Souss-Massa ont enregistré une hausse de leurs réserves en eau, atteignant plus de 305 millions de m3.

Selon les données publiées lundi par l'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa, cette augmentation qui fait suite aux dernières précipitations importantes enregistrées dans les différentes provinces et préfectures de la région, ont porté le taux de remplissage à 41,7%.

Les retenues du barrage Moulay Abdellah atteignent 89,5 millions de m3, soit un taux de remplissage de 98% tandis que celles du barrage Oulouze s'établissent à 73,2 millions de m3, soit un taux de remplissage de 82%.

Concernant les retenues du barrage Youssef Ben Tachfine, elles affichent un taux de remplissage de 27%, avec des réserves estimées à 81,3 millions de m3.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quant au barrage Abdelmoumen, son taux de remplissage s'établit à 24% avec des retenues de 48,1 millions de m3, tandis que le barrage Ahl Souss enregistre un taux de 68%, correspondant à un volume stocké de 3,2 millions de m3.

Au niveau national, les retenues des barrages ont atteint 7.123 millions de m3, soit un taux de remplissage d'environ 42,5%.

Par ailleurs, les dernières précipitations enregistrées dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont contribué à renforcer les réserves hydriques des grands barrages relevant de la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos, portant leur taux de remplissage à plus de 61%.

Selon les données publiées sur la plateforme "Maa dialna", relevant du ministère de l'Equipement et de l'Eau, les retenues de ces barrages s'élèvent, à ce jour, à 1.182,9 millions de m3, correspondant à un taux de remplissage de 61,9%, en hausse de plus de 312 millions de m3 par rapport au niveau enregistré avant le début des perturbations météorologiques survenues en décembre dernier.

Les retenues du barrage Oued El Makhazine (province de Larache), le plus grand barrage de la région, atteignent 664,8 millions m3, soit un taux de remplissage d'environ 98%, tandis que les retenues du barrage Dar Khrofa s'élèvent à 110,2 millions de m3 (22%).

Concernant les retenues du barrage 9 avril (préfecture de Tanger-Assilah), elles s'établissent à 68,5 millions de m3, soit un taux de remplissage de 22%, tandis que le barrage Ibn Battouta affiche un taux de remplissage de 91%, avec des réserves estimées à 26,5 millions de m3.

Quant au barrage Moulay El Hassan Ben El Mahdi, situé dans la province de Fahs-Anjra, son taux de remplissage s'établit à 50%, avec des retenues de 11,8 millions de m3, tandis que le barrage Tanger Méditerranée, relevant de la même province, enregistre un taux de 64%, correspondant à un volume stocké de 14,2 millions de m3.

Au niveau de la province de Tétouan, le barrage Charif Al Idrissi dispose de 121,65 millions de m3 de réserves (100%), tandis que le barrage El Khroub totalise 116,7 millions de m3 (61%). Le barrage Nakhla affiche, quant à lui, un taux de remplissage de 100% avec 4,21 millions de m3, alors que le barrage Chefchaouen atteint 12,24 millions de m3, soit un taux de remplissage de 100%.

S'agissant de la préfecture de M'diq-Fnideq, le barrage de Smir affiche un taux de remplissage de 73%, avec des retenues s'élevant à 28,5 millions de m3.

Dans la province d'Al Hoceima, le barrage Abdelkrim El Khattabi enregistre des réserves de 2,2 millions de m3 (19%), alors que le barrage Joumoua dispose de 0,7 million de m3, soit un taux de remplissage de 13%.

À noter que les retenues des barrages du Maroc ont atteint 7.123 millions de m3, soit un taux de remplissage d'environ 42,5%.