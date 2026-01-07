Ghana: First Atlantic Bank fait son entrée à la Bourse du Ghana après une introduction en bourse sursouscrite

La First Atlantic Bank PLC a commencé à être cotée à la Bourse du Ghana le 19 décembre 2025, marquant ainsi une rare nouvelle cotation sur le marché principal de la Bourse, suite à une offre publique initiale largement sursouscrite.

L'introduction en bourse a porté sur environ 101,7 millions d'actions, au prix de 7 cedi trente pesewas chacune. L'offre combinait des actions nouvellement émises et des actions secondaires vendues par les actionnaires existants.

La cotation met fin à une longue période d'accalmie dans l'activité du marché primaire sur le GSE. Les introductions en bourse les plus récentes ont été celles d'Atlantic Lithium en mai 2024 et d'Asante Gold Corporation en juin 2022. Toutes deux ont été introduites en tant que cotations secondaires, plutôt qu'en tant qu'offres de levée de capitaux.

First Atlantic Bank a déclaré que le produit de l'introduction en bourse sera utilisé pour soutenir l'expansion régionale en Afrique de l'Ouest, renforcer le fonds de roulement et consolider sa base de capital. Une partie de l'offre a également permis de fournir des liquidités aux actionnaires de longue date.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les transactions ont débuté le premier jour de la cotation. Les volumes ont été modestes, mais le prix de l'action a augmenté à sept cedi soixante-dix pesewas par rapport au prix de l'offre, reflétant la demande précoce des investisseurs.

First Atlantic Bank opère en tant que banque universelle au Ghana, offrant des services bancaires aux entreprises, aux particuliers et des services bancaires numériques.

La lettre d'information de Daba est maintenant sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

Cette cotation est le signe d'une réouverture potentielle des marchés des capitaux du Ghana après plusieurs années de calme. L'appétit des investisseurs pour les actions bancaires est resté relativement résistant, soutenu par des taux d'intérêt élevés, des marges d'intérêt nettes importantes et une réglementation plus stricte qui a réduit le risque systémique depuis l'assainissement du secteur bancaire ghanéen. Une introduction en bourse sursouscrite suggère que les investisseurs institutionnels nationaux et les particuliers fortunés sont prêts à allouer des capitaux à des institutions financières rentables, même dans un contexte de pression macroéconomique plus large.

Les banques restent parmi les actifs les plus familiers et les plus liquides de l'ESG, ce qui en fait des candidats naturels pour relancer l'activité du marché primaire. L'utilisation du produit de l'émission met en évidence une stratégie de croissance régionale, les banques ghanéennes se tournant de plus en plus vers l'extérieur de leur marché national pour diversifier leurs revenus et gérer les cycles économiques locaux. L'Afrique de l'Ouest reste fragmentée et offre des opportunités aux banques disposant d'un capital suffisant et d'une réglementation solide. Si les performances commerciales restent stables, l'opération pourrait encourager d'autres sociétés ghanéennes privées à envisager une cotation en bourse. Un renouvellement de la filière des introductions en bourse améliorerait la profondeur du marché, la liquidité et la découverte des prix, soutenant ainsi le développement à long terme des marchés de capitaux ghanéens.