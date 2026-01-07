Afrique de l'Ouest: L'action SIEM d'Eviosys Packaging mène les gains de la BRVM après la reprise des négociations

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières a levé la suspension des transactions sur Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire, permettant ainsi la reprise des transactions sur la bourse régionale.

Eviosys Packaging SIEM(BRVM : SEMC) a clôturé à 865 francs CFA le mardi 6 janvier 2026. Le titre a progressé de 7,5% par rapport à sa précédente clôture à 805 francs.

L'action a ouvert l'année à 700 francs CFA et a progressé de 23,6% depuis le début de l'année. Cette performance place Eviosys Packaging SIEM en tête du classement de la BRVM depuis le début de l'année.

La bourse a déclaré que les transactions ont repris suite à la levée de la suspension annoncée le 2 janvier 2026. Aucune autre condition n'a été divulguée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Eviosys Packaging SIEM, anciennement connue sous le nom de Société Ivoirienne d'Emballage Métallique, opère dans le domaine de l'emballage métallique. La société dessert des clients industriels et de biens de consommation en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble de la région.

L'évolution récente du titre s'inscrit dans le cadre d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les valeurs industrielles, les acteurs du marché se tournant vers des sociétés exposées à la demande locale et présentant des profils d'exploitation stables.

La lettre d'information de Daba est maintenant sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

L'évolution brutale du titre Eviosys Packaging SIEM montre comment les reprises de cotation peuvent agir comme des catalyseurs de prix sur la BRVM, où la liquidité est concentrée sur un nombre limité de titres. Lorsque les actions suspendues reviennent sur le marché, la demande refoulée peut conduire à une réévaluation rapide des cours. Avec une hausse du titre de 700 à 865 XOF, les investisseurs semblent prendre en compte l'amélioration de la visibilité et de la confiance suite à la reprise des transactions. Les entreprises industrielles et d'emballage bénéficient d'une demande stable liée à l'alimentation, aux boissons et aux biens de consommation.

Le leadership du titre depuis le début de l'année met également en évidence une tendance plus large sur la BRVM, où les investisseurs ont favorisé les entreprises industrielles orientées vers le marché intérieur plutôt que les exportateurs exposés à la volatilité des prix mondiaux. Pour la BRVM, la forte performance en début d'année des valeurs industrielles de taille moyenne soutient une participation plus large du marché au-delà des banques et des biens de consommation de base. La poursuite de cet élan dépendra des volumes d'échanges soutenus et de la régularité de l'information fournie par les entreprises.