Afrique du Sud: Le rallye du rand porte le marché des actions à son plus haut niveau depuis 7 ans

Le marché boursier de référence de l'Afrique du Sud a atteint sa capitalisation la plus élevée depuis 2019, soutenu par un rand plus fort et des prix des métaux en hausse, selon le rapport de Bloomberg.

La valeur totale des actions de l'indice FTSE/JSE Africa All Share a dépassé 500 milliards de dollars mardi, dépassant des marchés tels que la Norvège, la Malaisie et la Turquie par rapport à la même période de l'année précédente.

Le rand se négocie à son niveau le plus élevé par rapport au dollar depuis plus de trois ans, les mesures de la volatilité montrant peu de signes de stress chez les investisseurs. La monnaie a gagné 14 % par rapport au dollar en 2025 et a continué à étendre ces gains cette année.

Elle a été soutenue par le niveau record des prix des métaux précieux et par l'amélioration du sentiment des investisseurs à la suite des réformes économiques et du relèvement de la note de crédit par S&P Global Ratings en novembre.

Alors que les indicateurs techniques tels que l'indice de force relative suggèrent que le rand est suracheté, les marchés d'options indiquent une inquiétude limitée quant à un renversement imminent. Les fluctuations attendues du taux de change rand-dollar au cours des six prochains mois sont tombées à leur niveau le plus bas depuis près de 25 ans. Le coût de la couverture contre la faiblesse du rand n'a jamais été aussi bas depuis octobre.

"Je pense que le rand peut maintenir sa forte performance", a déclaré Sergei Strigo, gestionnaire de portefeuille chez Amundi UK Ltd.

La confiance des investisseurs a également poussé le rendement des obligations sud-africaines à 10 ans en monnaie locale à son niveau le plus bas depuis dix ans.

Points clés à retenir

L'Afrique du Sud bénéficie d'un rare alignement de facteurs mondiaux et nationaux favorables. La hausse des prix de l'or et des métaux précieux a amélioré les termes de l'échange du pays, renforçant la monnaie et augmentant les valorisations des actions à forte intensité minière. La baisse des rendements obligataires et des coûts des swaps de défaut de crédit signale une diminution des primes de risque, ce qui rend les actifs sud-africains plus attrayants pour les investisseurs mondiaux. Dans le même temps, les prévisions de réduction des taux d'intérêt américains ont pesé sur le dollar, amplifiant les gains des monnaies à haut rendement des marchés émergents.

Le rand a généré un rendement de 3,8 % dans le carry trade financé par le dollar au cours du mois dernier, soit le rendement le plus élevé parmi les monnaies des marchés émergents suivies par Bloomberg. Certains traders préfèrent désormais le rand au peso mexicain et au real brésilien en raison des risques politiques régionaux. "Le positionnement des opérations de portage apportera un soutien à l'approche de la nouvelle année", a déclaré Hironori Sannami, cambiste à la Mizuho Bank. Si les conditions actuelles persistent, la force de la monnaie et la baisse des coûts de financement pourraient continuer à soutenir les marchés d'actions et d'obligations de l'Afrique du Sud dans les mois à venir.