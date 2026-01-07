Afrique: CAN 2025 - Faits marquants

L'Egypte avance, mais sans rassurer. En huitièmes de finale de la CAN Maroc-2025, les Pharaons ont dû puiser dans leurs ressources mentales et physiques pour poursuivre leur route. Accrochés, parfois bousculés par le Bénin, ils ont une nouvelle fois montré cette capacité unique à survivre dans les moments tendus.

Fidèle à sa tradition, l'Egypte n'a pas brillé par le jeu, mais par la maîtrise des temps faibles, confirmant que l'expérience reste une arme redoutable dans les matchs à élimination directe.

Salah et Osimhen répondent présents

Les stars, elles, n'ont pas tremblé. Mohamed Salah a assumé son statut de leader en concluant avec un but décisif et une influence constante. En face, Victor Osimhen a rappelé pourquoi il est l'un des attaquants les plus redoutés du continent. Puissance, détermination et efficacité : le Nigérian a fait parler son sens du but au meilleur moment avec deux buts contre le Mozambique (4-0), confirmant que les grands joueurs répondent toujours présents dans les grands rendez-vous.

Salah, la constance d'une légende

Mohamed Salah a une nouvelle fois marqué l'histoire en devenant le premier Egyptien à inscrire au moins un but lors de cinq éditions consécutives de la Coupe d'Afrique des nations. Un record qui illustre sa longévité exceptionnelle, sa régularité au plus haut niveau et son rôle central dans le parcours des Pharaons.

Le Nigeria, l'exception offensive

Le Nigeria s'est distingué par une démonstration offensive, devenant la seule sélection à inscrire plus de trois buts dans un match depuis le début de la compétition. Un signal fort envoyé à la concurrence, à l'heure où le tournoi entre dans sa phase décisive.