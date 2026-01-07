Afrique: CAN 2025 - Faits marquants

7 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

L'Egypte avance, mais sans rassurer. En huitièmes de finale de la CAN Maroc-2025, les Pharaons ont dû puiser dans leurs ressources mentales et physiques pour poursuivre leur route. Accrochés, parfois bousculés par le Bénin, ils ont une nouvelle fois montré cette capacité unique à survivre dans les moments tendus.

Fidèle à sa tradition, l'Egypte n'a pas brillé par le jeu, mais par la maîtrise des temps faibles, confirmant que l'expérience reste une arme redoutable dans les matchs à élimination directe.

Salah et Osimhen répondent présents

Les stars, elles, n'ont pas tremblé. Mohamed Salah a assumé son statut de leader en concluant avec un but décisif et une influence constante. En face, Victor Osimhen a rappelé pourquoi il est l'un des attaquants les plus redoutés du continent. Puissance, détermination et efficacité : le Nigérian a fait parler son sens du but au meilleur moment avec deux buts contre le Mozambique (4-0), confirmant que les grands joueurs répondent toujours présents dans les grands rendez-vous.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Salah, la constance d'une légende

Mohamed Salah a une nouvelle fois marqué l'histoire en devenant le premier Egyptien à inscrire au moins un but lors de cinq éditions consécutives de la Coupe d'Afrique des nations. Un record qui illustre sa longévité exceptionnelle, sa régularité au plus haut niveau et son rôle central dans le parcours des Pharaons.

Le Nigeria, l'exception offensive

Le Nigeria s'est distingué par une démonstration offensive, devenant la seule sélection à inscrire plus de trois buts dans un match depuis le début de la compétition. Un signal fort envoyé à la concurrence, à l'heure où le tournoi entre dans sa phase décisive.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.