Ethiopie: Le Premier ministre lance le village modèle intégré de Tulu Arara pour renforcer l'initiative caritative de la saison des pluies.

Addis-Abeba — Le Premier ministre œuvre Ahmed, accompagné de la Première dame Zinash Tayachew ainsi que de hauts responsables de l'État, a procédé à l'inauguration officielle du village modèle intégré de Tulu Arara. Cette réalisation marque une avancée majeure dans la consolidation du programme de volontariat et de solidarité mis en œuvre durant la saison des pluies.

Lors de son allocution, le Premier ministre a indiqué que le village s'étend sur une superficie de 7 000 mètres carrés et a été conçu avec soin afin d'offrir des conditions de logement décentes et confortables aux bénéficiaires.

Chaque habitation, construite selon des standards élevés, comprend cinq pièces, dont deux chambres à coucher, et l'ensemble du site est destiné à accueillir environ 150 citoyens regroupés par ménages.

Le premier ministre a précisé que le village dispose d'infrastructures complètes, notamment des routes internes, l'électricité avec un appui en énergie solaire, des espaces de sport et de loisirs, ainsi que des initiatives axées sur le développement vert.

Dans une perspective d'amélioration durable des conditions de vie, le projet intègre également une chaîne de production et de valorisation commerciale. Celle-ci comprend l'élevage de vaches laitières et de volailles, le jardinage familial, ainsi qu'un système commercial intégré reliant directement la production aux marchés.

Cette approche vise à créer des sources de revenus pérennes pour les résidents. Le village modèle intégré de Tulu Arara illustre ainsi une approche de développement communautaire global, orientée vers le renforcement des moyens de subsistance et la promotion de l'autonomie économique.