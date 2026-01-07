Madagascar: «Angolanao» célèbre l'esprit du Che Bel Canto

Le clip « Angolanao », dévoilé ce jour, marque le retour élégant et émouvant du concept Che Bel Canto, porté par Tovo J'hay et plusieurs voix emblématiques de la scène malgache.

Dévoilé officiellement ce mercredi 7 janvier, le clip du titre Angolanao signe un nouvel hommage au Che Bel Canto, un concept musical devenu culte. Porté par Tovo J'hay, ce projet réunit Johane, Ayam, Nanie, Malala et Tosy autour d'une même œuvre, interprétée non pas dans une logique de reprise, mais à travers le style propre à chaque artiste.

Le tournage du clip s'est déroulé dans la soirée du 5 janvier à Atmosphère Ankorondrano, dans une ambiance conviviale et artistique. Chaque chanteur y a exprimé sa couleur musicale, donnant naissance à une version riche et nuancée du morceau. À l'issue de cette rencontre, l'organisateur Jaobarison Randrianarivony a accordé une interview exclusive, revenant sur l'esprit et l'histoire du Che Bel Canto.

Né en 2003, le Che Bel Canto a d'abord été pensé comme un spectacle unique. Face à l'engouement du public et à l'affluence dépassant la capacité du Palais des Sports, une seconde édition a été organisée avec des artistes issus de Pazzapa, rencontrant le même succès.

Le concept s'est alors institutionnalisé, porté par une popularité qui a rapidement dépassé les frontières de Madagascar. Dix ans passés, le Che Bel Canto a fait son grand show au Palais des Sports, avec la volonté de conserver l'essence du projet.

Pour l'édition 2026, prévue le 15 février, l'ambition est claire : remplir le Palais des Sports. Si le concept demeure inchangé, la sélection des artistes évolue à chaque édition, permettant au public de découvrir différentes sensibilités musicales. Les musiciens présents sur scène seront ceux de Tovo J'hay, garantissant une cohérence artistique et sonore à l'ensemble du spectacle.

Le concept repose sur une identité forte : les chansons interprétées seront principalement celles de Tovo J'hay, qui restera présent sur scène tout au long du spectacle, parfois accompagné en duo ou en trio. Les autres artistes -- Johane, Tosy, Malala, Nanie et Ayam -- lui rendront hommage en proposant chacun une interprétation personnelle, sans imitation, mais en jouant librement avec leur propre style.

Fidèle à ses origines, pour ce grand retour, le choix s'est naturellement porté sur Tovo J'hay, initiateur du concept, pour incarner cette renaissance. Le titre Angolanao s'inscrit ainsi comme un nouveau repère, une rafraîchissante version du Che Bel Canto, pensée non comme un album, mais comme l'extension musicale d'un spectacle.