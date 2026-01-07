Madagascar: Anosipatrana - Un homme découvert sans vie dans les rizières

Une enquête criminelle n'a toujours pas révélé grand-chose, et certains proches soupçonnent déjà un meurtre après la découverte d'un corps sans vie dans les rizières longeant la route digue à Anosipatrana Est, le 26 décembre vers 10h30.

Alertés ce jour-là par le chef fokontany, les policiers ont constaté la présence de la dépouille, dont les circonstances de la mort demeurent indéterminées. Selon les premières déclarations des riverains, il s'agit d'un jeune homme de 29 ans, père de trois enfants, porté disparu depuis le 22 décembre. Le Bureau municipal d'hygiène et la Brigade criminelle ont été saisis et poursuivent les investigations.

Quelques jours plus tôt, un avis de disparition avait été diffusé concernant le jeune homme, aperçu pour la dernière fois à Anosipatrana alors qu'il était sorti acheter quelque chose. Les proches avaient lancé un appel à témoins, invitant toute personne disposant d'informations à contacter les numéros indiqués ou à prévenir les autorités. L'affaire reste entourée de zones d'ombre et l'enquête suit son cours dans un climat de forte attente et de suspicion.