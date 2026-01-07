Madagascar: De Hong Kong à Rome - Chouppiii inscrit Zaza Gasy

À peine remarquée à l'Expo Metro Hong Kong du 5 au 11 décembre 2025, l'artiste photographe et créatrice visuelle Chouppiii voit son œuvre Zaza Gasy officiellement sélectionnée pour représenter Madagascar à l'Expo Metro Rome, prévue du 23 au 25 janvier 2026, avec une mise en avant particulière les 25 et 26 janvier.

Cette nouvelle sélection consacre le rayonnement international d'Andoniaina Andrianomanana, de son vrai nom, dont le travail dialogue désormais avec les grandes capitales culturelles du monde.

Concept singulier, l'Expo Metro transforme la ville en musée à ciel ouvert, remplaçant les publicités urbaines par des œuvres d'art. À Rome, Zaza Gasy sera exposée sur deux panneaux monumentaux installés sur la Via Vittorio Emanuele II, axe historique reliant le Vatican au Colisée, l'un des sites les plus fréquentés au monde. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus pour un événement réunissant environ 500 artistes issus de plus de 60 pays, avec Madagascar fièrement représenté.

Initialement présentée à Hong Kong sur des écrans numériques de haute technologie, l'œuvre a séduit par sa force visuelle. Son passage à un format monumental à Rome souligne sa polyvalence, capable de s'adapter aussi bien à l'ultra-modernité asiatique qu'au prestige patrimonial européen. Pour Madagascar, il s'agit d'un véritable acte de diplomatie culturelle, affirmant la place de la création contemporaine malgache sur la scène internationale.

Dans une déclaration exclusive, Chouppiii confie: « Passer de la verticalité lumineuse de Hong Kong à la pierre historique de Rome est un défi immense. Mon œuvre porte l'identité de Madagascar, et la voir s'afficher au cœur de la Ville Éternelle prouve que notre art n'a plus de frontières. C'est un message pour toute la jeunesse artistique malgache : le monde nous regarde. »

Photographe artistique et humanitaire, Chouppiii explore l'identité et la résilience humaine à travers des portraits, principalement en noir et blanc, tout en intégrant la couleur dans sa narration visuelle. Sa philosophie repose sur la saisie de l'instant et la valorisation de la dignité humaine, chaque œuvre se voulant un pont entre Madagascar et l'international.