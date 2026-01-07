Madagascar: Mahajanga - Les tarifs du transport privé révisés à la hausse

7 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

La période des vacances de Noël a été l'occasion pour les gares routières privées de procéder à la révision des tarifs des billets.

Les coopératives nationales privées, dont Cotisse, ont augmenté de plus de quinze pour cent le prix du billet sur le trajet Mahajanga vers Tana, soit soixante-quinze mille ariary le tarif contre soixante-cinq mille ariary auparavant. Ce nouveau tarif est appliqué depuis le mois de décembre pour la catégorie lite ou économique. Le tarif pour le service premium est de quatre-vingt-dix mille ariary, contre cent vingt-cinq mille ariary pour la place VIP.

« Les coopératives nationales publiques maintiennent les tarifs fixes avec une fourchette de prix entre soixante à soixante-dix mille ariary », a expliqué le directeur de l'Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga, Zézé Michèle Genatrita Razafinandrasana. Les tarifs de la haute saison et des grandes vacances, ainsi que les vacances de Pâques et de Noël, ne sont plus en vigueur, car les coopératives nationales ont décidé depuis l'année dernière de garder le prix du billet entre soixante à soixante-dix mille ariary.

Inflation générale

Depuis 2023, une hausse de dix mille ariary est appliquée au niveau du trajet entre Mahajanga et Tana. Le billet est passé de cinquante mille ariary à soixante mille ariary. Puis, en mai dernier, une nouvelle augmentation complémentaire de dix mille ariary a été constatée, soit soixante-dix mille ariary, chez les coopératives nationales.

Les raisons de cette hausse sont expliquées par l'inflation générale, ainsi que la flambée du prix du carburant et les coûts des pièces détachées des véhicules face à l'usure.

L'état de la route nationale s'empire encore plus. Les travaux de réfection ne sont pas constatés sur toute la nationale, mais sur des tronçons prioritaires. En 2008, le prix du billet de transport national était de vingt-cinq mille ariary.

