Maroc: Fès accueillera en mai un colloque international sur l'économie du tourisme

Un colloque international sur l'économie du tourisme et le management des entreprises touristiques se tiendra, les 15 et 16 mai prochain à Fès, avec la participation d'un parterre d'académiciens et de professionnels marocains et étrangers. Mieux comprendre et façonner l'avenir d'une industrie stratégique

L'évènement, qui en est à sa 10ᵉ édition, est initié par le Laboratoire de recherches et d'études en management, entrepreneuriat et finance et l'École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Fès, en partenariat avec l'Université de Sorbonne Paris-Nord et l'Association internationale de management du tourisme durable.

Il vise à créer un espace d'échange entre chercheurs et praticiens pour partager connaissances, expériences et idées novatrices, afin de mieux comprendre et façonner l'avenir de cette industrie stratégique, face aux défis et opportunités actuels, rapporte la MAP.

Les participants échangeront autour des défis majeurs du tourisme mondial, qui incluent, entre autres, la durabilité environnementale, le surtourisme, les enjeux socio-économiques et les facteurs géopolitiques, et interrogeront la capacité du secteur à innover vers un tourisme plus responsable, numérique et inclusif, en gérant mieux les infrastructures et les flux de visiteurs.

Un focus sera particulièrement porté sur le présent et l'avenir du secteur touristique dans les pays du Sud. Quels enseignements peuvent être tirés des expériences de ces pays en matière de développement du tourisme et par le tourisme? Quels sont les apports de l'investissement étranger dans le tourisme des pays du Sud? Comment les destinations du Sud peuvent-elles court-circuiter l'emprise des tour-opérateurs et réaliser des économies sur les fuites de devises? Comment lutter contre le déséquilibre touristique régional constaté dans les pays du Sud? Les événements sportifs peuvent-ils constituer des éléments forts pour améliorer l'attractivité touristique des destinations du Sud? sont quelques-unes des questions qui seront soumises au débat.

En tout, les travaux de cette manifestation, qui verra la présentation de recherches pluridisciplinaires appliquées et d'études comparatives, s'articuleront autour d'une trentaine d'axes.

Par ailleurs, cette édition s'ouvrira sur les jeunes doctorants, en les accompagnant durant les phases de formulation, de communication et de publication de leurs projets de recherche, et en les encourageant à soumettre leurs résultats de recherche à l'épreuve de la validité externe.