Maroc: Un seuil historique de près de 20 millions de touristes en 2025

Le Maroc a enregistré 19,8 millions d'arrivées touristiques en 2025, soit une progression de 14% par rapport à 2024, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

Ainsi, pour la première fois, le Royaume se rapproche du seuil de 20 millions de touristes, confirmant une trajectoire solide et marquant un nouveau cap dans l'évolution du secteur, souligne le ministère dans un communiqué.

Parallèlement, cette dynamique s'est accompagnée de recettes touristiques record, ayant atteint 124 milliards de dirhams à fin novembre 2025, soit une hausse de 19% par rapport à 2024, confirmant le rôle du tourisme comme moteur de croissance économique au niveau territorial, souligne la même source.

"L'accueil de près de 20 millions de touristes en 2025 reflète la transformation profonde du tourisme marocain, portée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Un tourisme plus performant, plus durable et qui crée de la valeur au niveau des territoires", a indiqué la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

En effet, cette année record marque un jalon stratégique, ouvrant un nouveau chapitre en parfaite cohérence avec la vision du Royaume d'accueillir 26 millions de touristes et de positionner le Maroc comme une destination de référence à l'horizon 2030, conclut le communiqué.