Maroc: Tanger - Baisse de 0,4% de l'IPC en novembre dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger a décru de 0,4% en novembre dernier par rapport au mois précédent et augmenté de 0,6% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires a décru de 1,4% en novembre dernier par rapport à octobre, résultat de la baisse des prix des "Fruits" de 9,9%, des "Viandes" de 3,2%, des "Huiles et graisses" de 1,6% et du "Café, thé et cacao" de 0,2%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a accru de 0,3%, en raison de la hausse des prix des divisions des "Biens et services divers" de 2,5% et des "Articles d'habillement et chaussures", du "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" et des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" de 0,1%, rapporte la MAP.

Aussi, la baisse du "Transport" de 0,1% et la stagnation des indices des autres divisions n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires a accru de 0,2% en novembre dernier, sous l'effet de l'augmentation des prix du "Poisson et fruits de mer" de 11,9%, des "Fruits" de 9,1%, des "Légumes" de 6,5%, du "Café, thé et cacao" de 5,2%, du "Tabac" de 3,6% et du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,8%.

Par ailleurs, la diminution des prix des "Huiles et graisses" de 13,9%, des "Viandes" de 4,6%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 1,3%, du "Lait, fromage et oeufs" de 0,5% et des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,1% et la stagnation des prix du "Pain et céréales" n'ont pas affecté l'évolution générale.

De même, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a augmenté de 0,8%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 2,3% pour la division de "Communications" et une augmentation de 4,5% pour la division des "Biens et services divers".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.