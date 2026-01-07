Afrique: Festival offensif des Super Eagles

Le Nigeria a frappé fort en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, en infligeant une lourde défaite au Mozambique (4-0), lundi au Complexe sportif de Fès, au terme d'une prestation offensive qui a confirmé la puissance collective des Super Eagles et leur statut de meilleure attaque de la compétition.

Les Nigérians n'ont pas tardé à afficher leurs intentions offensives. Dès la 3e minute, Victor Osimhen a trouvé le chemin des filets, mais son but a été annulé pour position de hors-jeu. Trois minutes plus tard, Alex Iwobi a contraint le portier mozambicain Siluane à une parade décisive, confirmant l'emprise rapide du Nigeria sur la rencontre.

La domination nigériane s'est concrétisée à la 19e minute par Ademola Lookman, parfaitement servi en retrait. Seul au point de penalty, l'attaquant nigérian a ajusté Siluane d'un plat du pied puissant pour ouvrir le score (1-0).

Fidèle à son identité de jeu, le Nigeria a continué à construire méthodiquement depuis l'arrière, imposant un jeu structuré et fluide, face à une sélection mozambicaine cantonnée aux contre-attaques et aux ballons longs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cinq minutes plus tard, Victor Osimhen a doublé la mise (24e), à la conclusion d'une action collective parfaitement menée. Lookman, trouvé sur le couloir après une passe rasante millimétrée, a servi Osimhen dans la surface pour un but sans appel.

La première demi-heure a ainsi constitué l'une des plus convaincantes prestations collectives du Nigeria depuis le début de la compétition, les Super Eagles dictant le tempo à leur rythme.

Malgré cet avantage confortable, Osimhen a continué à se montrer très actif, participant aux tâches défensives et multipliant les appels, illustrant l'état d'esprit conquérant de la sélection nigériane. A la 37e minute, Lookman a manqué l'occasion d'aggraver le score, préférant une passe vers Adams après une récupération haute, une action finalement interceptée par la défense mozambicaine.

Au retour des vestiaires, le même scénario s'est répété. Dès la 47e minute, Lookman a réalisé un gros travail individuel, éliminant deux défenseurs avant de servir Osimhen au second poteau, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets pour porter le score à 3-0.

Sous les charges répétées des attaquants nigérians, la défense des Mambas a progressivement cédé, incapable de contenir la vitesse et la créativité adverses.

La domination nigériane s'est poursuivie jusqu'au dernier quart d'heure. A la 75e minute, Paul Adams a inscrit le quatrième but, scellant définitivement le sort de la rencontre. C'est la première fois, depuis le début de la compétition, que le Mozambique encaisse quatre buts dans un même match.

Très en vue tout au long de la rencontre, Ademola Lookman a livré une prestation de haut niveau, ponctuée de passements de jambes, d'accélérations tranchantes et de passes décisives, incarnant le visage offensif d'un Nigeria irrésistible. Aux côtés d'Osimhen et d'Adams, il a été l'un des principaux artisans de ce succès éclatant.

Grâce à cette victoire, le Nigeria confirme son statut de meilleure attaque de la compétition, avec 12 buts inscrits en quatre matches, et poursuit sa route dans cette CAN 2025 avec des ambitions clairement affichées.