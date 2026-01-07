Cote d'Ivoire: Livre - Nicolas Vako signe « Voyages d'un délégué africain »

Dans cet ouvrage qui crédite son compte d'auteur à 3 livres, l'écrivain se sert de sa plume pour questionner les préjugés liés à l'identité.

Dans un paysage littéraire souvent saturé de récits occidentaux sur l'aide au développement, l'ouvrage de Nicolas Vako, intitulé « Voyages d'un délégué africain », s'impose comme une respiration salutaire et une leçon de diplomatie humaine.

Publié aux Nouvelles Éditions Continentales, ce roman ne se contente pas de retracer une carrière. Il cartographie aussi l'âme d'un homme confronté à la complexité d'un monde fracturé.

L'auteur, fonctionnaire international ivoirien né en 1962, nous livre ici son « troisième opus », un texte mature où l'expérience de terrain se mêle à une réflexion sociologique profonde.

De la Sibérie glacée aux déserts du Yémen, Vako , le narrateur, a parcouru le globe pour le compte de la Croix-Rouge et d'autres instances mondiales. Mais le véritable voyage qu'il nous propose est celui de l'identité. Que signifie être un délégué africain dans des sphères où l'expertise est encore trop souvent associée, par réflexe colonial, à l'Occident ?

Le premier chapitre de l'ouvrage, situé dans l'Afrique du Sud postapartheid de 1996, est d'une puissance cinématographique. Vako y décrit, avec une pudeur poignante, le choc des regards. À son arrivée à l'aéroport de Johannesburg, son interlocuteur blanc, le nommé John, cherche désespérément du regard le délégué « attendu » forcément blanc dans son imaginaire avant de réaliser que l'expert, c'est lui, un Africain au teint de jais.

Ce récit des « cicatrices invisibles » de la ségrégation illustre parfaitement le fil conducteur du livre qui est la lutte contre les stéréotypes par le professionnalisme et la pédagogie.

Plus qu'une simple collection de souvenirs de voyage, ce livre est une exploration des chocs culturels et des barrières linguistiques. Nicolas Vako y prône une humanité unie par des besoins fondamentaux que sont « la dignité » et « la solidarité ».

Pour le lecteur, c'est une invitation à déconstruire ses propres biais. Vako nous rappelle, avec la sagesse de celui qui a vu Goma après l'éruption ou les plaines d'Irkoutsk, que si le léopard ne change pas ses taches, l'homme, lui, peut apprendre à voir au-delà des apparences.

Un ouvrage essentiel pour comprendre les coulisses de l'humanitaire mondial.