Cote d'Ivoire: Pdci-Rda /Tidjane Thiam annonce une restructuration - 'Le parti doit et va changer pour mieux servir le pays

A l'occasion de son message de Nouvel An 2026, le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, a annoncé une nouvelle configuration de sa formation politique.

Chers Militants et Militantes du PDCI-RDA,

Chers Compatriotes,

Chers Amis de la Côte d'Ivoire,

Nous voici arrivés au terme de l'année 2025 et j'ai l'honneur de m'adresser à vous au tout début de 2026. L'année 2025 qui s'achève restera gravée dans la mémoire collective de notre Nation. Ce fut une année électorale qui s'était ouverte sous les meilleurs auspices, alimentant de légitimes attentes de renouveau démocratique, social et économique pour la Côte d'Ivoire.

Le PDCI-RDA portait alors cet espoir.

L'adhésion populaire, l'enthousiasme et l'élan suscités par notre Parti, en particulier auprès de la jeunesse, étaient visibles et palpables dans tous nos meetings et dans toutes nos réunions publiques.

L'élection présidentielle du 25 Octobre 2025 aurait donc dû être l'occasion, pour les Ivoiriens et particulièrement pour les plus jeunes d'entre nous, d'exprimer librement leurs choix, dans le respect des principes démocratiques, afin de se doter de dirigeants répondant à leurs aspirations profondes : la paix, la liberté, la justice et l'épanouissement individuel et collectif. Malheureusement et nous le savons, les choses se sont déroulées autrement. Notre pays a été plongé dans un climat marqué par un processus électoral non conforme à la loi et la multiplication des procédures judiciaires pour écarter de la compétition présidentielle, les principaux leaders de l'opposition.

Nous avons assisté à un recul de la démocratie, à la restriction des libertés publiques et à des atteintes sérieuses aux droits fondamentaux des citoyens.

C'est dans une atmosphère tendue que la présidentielle puis les législatives se sont déroulées.

Pourquoi dire que le processus électoral n'a pas été conforme à la loi ?

Parce que notamment, il n'y a pas eu de Révision de la Liste Electorale en 2025, alors même que les dispositions de l'article 6 de l'ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020, portant révision du code électoral, font obligation de la révision de la liste électorale chaque année.

Les Ivoiriens sont attachés à la démocratie. Un sondage crédible récent montrait que parmi 10 pays africains interrogés, c'est en Côte d'Ivoire que le désir de vote était le plus fort.

On a d'ailleurs pu le mesurer lors de la RLE 2024, qui a vu plus de 900 000 Ivoiriens participer à cette opération. Pourquoi alors en 2025, refuser de tenir une RLE, pourtant budgétisée et financée, si l'on souhaitait que le plus grand nombre d'Ivoiriens puissent voter ?

L'on sait en effet que notre pays a un des plus faibles taux d'inscription sur les listes électorales en Afrique, ce que la CEI elle-même reconnait. Nous devrions être à 12 ou 13 millions sur les listes au lieu de 8.

Autre manquement à la loi et non des moindres, les partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale dont le PDCI, n'ont pas bénéficié en 2025, d'un seul franc de la subvention qui leur est due et qui est financée par vous, par le contribuable ivoirien, de par la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004.

Comment prétendre que l'on souhaite la démocratie lorsqu'on prive délibérément l'opposition de ressources ?

Ces faits malheureux sont connus de tous. Nous n'allons donc pas aujourd'hui nous appesantir plus longtemps sur ce passé récent, déplaisant

Face à cette triste réalité, le PDCI-RDA n'a jamais cédé aux deux tentations que sont la violence d'une part et d'autre part le renoncement

Au contraire, nous avons choisi la voie de la responsabilité, de la paix et de la dignité.

En effet, la seule chose qu'on ne peut pas changer dans la vie, c'est le passé. En revanche, on peut et on doit changer l'avenir.

C'est le sens de la décision que nous avons prise de participer aux élections législatives, malgré les insuffisances flagrantes et largement reconnues du processus électoral et pleinement conscients que le résultat de ces élections ne refléterait pas la volonté de changement de la majorité des Ivoiriens.

Mais nous sommes de vrais démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Ainsi, nous n'avons pas boycotté l'élection présidentielle. Nous avions un candidat qui a été éliminé...

Ne pas participer aux élections législatives aurait été prendre le risque de plonger le pays dans le chaos, celui de rendre le pays ingouvernable.

Chers militants et militantes, je vous remercie d'avoir compris le sens de cette décision, difficile et douloureuse, mais porteuse d'espoir pour notre pays - j'y reviendrai

Nous prenons donc acte des résultats obtenus aux élections législatives dans les conditions que nous savons ; mais cet exercice qui a vu, selon les propres chiffres de la CEI, une participation de 18% à Abidjan, soit 82% d'abstention, nous convainc que nous ne pouvons pas renoncer à lutter pour l'avènement d'une démocratie respectueuse des droits de l'homme, de la liberté d'expression, et d'opinion, et de pensée, et du droit à la différence dans une nation en véritable paix.

Je voudrais, une fois encore, m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie, exprimer ma compassion aux familles endeuillées et mon soutien fraternel aux blessés.

Je pense également à nos prisonniers, détenus pour leurs opinions. Parmi eux, des anonymes, mais aussi des responsables politiques connus, dont l'Honorable Bredoumy Soumaïla Traoré, Porte-parole du PDCI-RDA, et Yao Innocent, Président de la Jeunesse du Parti, tous deux élus récemment députés alors qu'ils demeurent privés de liberté.

Leur élection par le peuple, alors qu'ils sont en prison, est un message clair, sans ambiguïté.

Le PDCI RDA réaffirme ici, solennellement, son exigence qu'ils soient libérés.

C'est à eux, ainsi qu'à tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire, que nous dédions le Prix Bush-Thatcher de la Liberté et de la Démocratie, qui a été décerné à notre parti, le PDCI le 4 décembre 2025 à Washington par l'International Democracy Union.

Pour en revenir aux législatives, je félicite et remercie tous ceux qui ont eu le courage de se porter candidats au titre du PDCI-RDA malgré les intimidations et les menaces, nos 163 héros et héroïnes.

Je félicite tous les candidats élus sous la bannière du PDCI-RDA. Ils sont de véritables combattants de la liberté,combattants pacifiques. Ils vont pouvoir servir notre grand Parti et la Côte d'Ivoire au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA qui sera constitué.

Avec nos élus, nous représentons la force politique principale et unique de l'opposition au sein de l'hémicycle et je mesure la responsabilité qui est la nôtre de ce fait, face à la Nation et face à l'avenir.

Le PDCI-RDA reste la seule alternative crédible au RHDP.

Dans cette nouvelle configuration et ce contexte difficile, je vous le dis avec conviction : le PDCI-RDA doit et va changer pour mieux servir la Côte d'Ivoire.

La démocratie est une conquête. Tous les peuples qui ont le privilège de vivre dans des démocraties réelles, respectueuses des droits fondamentaux, respectueuses de la personne humaine, ont dû mener de longs combats pour arriver à ce résultat. C'est dans ce combat que nous sommes engagés et c'est ce combat que nous menons pacifiquement comme les grandes manifestations des 14 juin et 9 août 2025 l'ont bien montré.

Militantes et Militants du PDCI-RDA, mes chers Compatriotes,

L'année 2026 sera importante.

Le cycle électoral étant arrivé à son terme, nous lançons une restructuration de notre Parti.

Une restructuration avec pour objectif, une meilleure écoute de la base de notre Parti et de ses aspirations profondes. Un PDCI-RDA qui écoute davantage ses militants, qui renforce son organisation et qui se prépare, avec méthode et discipline, aux échéances futures.

Le Parti accordera une attention toute particulière à sa jeunesse engagée et déterminée, qui a pris part, aux côtés des femmes, au combat politique que nous avons mené pacifiquement et avec courage en 2025.

À cet effet, j'ai d'ores et déjà, instruit formellement le Secrétariat Exécutif du Parti de me soumettre, dans les meilleurs délais, des propositions concrètes d'actions et de réformes permettant l'avènement d'un PDCI-RDA renouvelé, plus fort, plus uni et plus crédible.

L'histoire nous enseigne que ce sont les choix que font les jeunes qui ont le plus d'impact sur notre avenir commun.

En Afrique, Cheick ANTA DIOP écrit son ouvrage célèbre « Nation nègre et culture », alors qu'il était âgé seulement d'une trentaine d'années. Evariste Galois, le grand mathématicien, écrit la théorie des Groupes, à la base des mathématiques modernes, la veille de sa mort, à 20 ans.

Les meilleures idées, les meilleures innovations nous viendront des jeunes ; il faut les écouter. Ce sont d'ailleurs eux qui, depuis fin 2023, ont adhéré en masse à notre Parti. Nous allons les écouter, les encadrer et libérer leur génie créateur.

Il en sera de même pour les femmes, intrépides combattantes du Parti.

Militantes et militants,

En avril 2026, nous célèbrerons 80 ans d'existence et de résilience du PDCI-RDA, ce patrimoine politique majeur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, héritier de la vision humaniste du Président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme

Fidèle à son identité de Parti de tolérance, de paix et de dialogue, le PDCI-RDA demeure convaincu que le dialogue reste la seule voie pour reconstruire la confiance quand elle est mise à mal par les incompréhensions et les conflits..

Mes chers Compatriotes,

Je demeure profondément convaincu qu'une Côte d'Ivoire fraternelle, démocratique, unie et prospère est possible.

Une Côte d'Ivoire fondée sur la justice, le développement du capital humain, une croissance inclusive, le développement durable et la maîtrise des technologies nouvelles, indispensable au 21ème siècle.

À l'aube de cette nouvelle année, je forme pour chacune et chacun de vous, des voeux sincères de santé, avant tout, de paix, de bonheur et de prospérité.

Je souhaite que notre beau pays retrouve le chemin du dialogue et de la réconciliation, et que la démocratie devienne une réalité vécue par tous.

Que la paix habite nos coeurs.

Bonne et heureuse année 2026 à tous et à toutes.

Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.