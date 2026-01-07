Congo-Kinshasa: Environ 70% des déplacés rentrent à Irumu grâce aux opérations conjointes FARDC-UPDF

7 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins 70% des habitants ayant fui les attaques des rebelles ADF il y a quelques mois ont regagné leurs villages le long de la Route nationale N°4, sur l'axe Komanda-Luna, dans le territoire d'Irumu (Ituri).

La dernière vague de retours, en provenance principalement d'Eringeti, Oicha, Beni et Butembo au Nord-Kivu, est arrivée mardi 6 janvier à Ndalya et Otmaber, dans la chefferie de Walese Vonkutu.

Des activistes locaux des droits humains attribuent cette dynamique à l'accalmie sécuritaire consécutive aux opérations conjointes des FARDC et de l'UPDF. La réouverture de la RN4 après réhabilitation, combinée aux patrouilles renforcées, a encouragé ce mouvement. L'un d'eux, Christophe Munyanderu, activiste en mission de monitoring, témoigne : « Les gens reviennent par motos ou véhicules. La réouverture de la RN4 et cette accalmie facilitent leur retour, avec un dispositif sécuritaire amélioré. »

Ce retour permettra aux populations d'accéder à nouveau à leurs champs, renforçant leur résilience face aux crises passées. Les dispositifs sécuritaires conjoints sont salués pour leur rôle dans la stabilisation de la zone.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.