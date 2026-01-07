Congo-Kinshasa: Environ 70% des déplacés rentrent à Irumu grâce aux opérations conjointes FARDC-UPDF

Au moins 70% des habitants ayant fui les attaques des rebelles ADF il y a quelques mois ont regagné leurs villages le long de la Route nationale N°4, sur l'axe Komanda-Luna, dans le territoire d'Irumu (Ituri).

La dernière vague de retours, en provenance principalement d'Eringeti, Oicha, Beni et Butembo au Nord-Kivu, est arrivée mardi 6 janvier à Ndalya et Otmaber, dans la chefferie de Walese Vonkutu.

Des activistes locaux des droits humains attribuent cette dynamique à l'accalmie sécuritaire consécutive aux opérations conjointes des FARDC et de l'UPDF. La réouverture de la RN4 après réhabilitation, combinée aux patrouilles renforcées, a encouragé ce mouvement. L'un d'eux, Christophe Munyanderu, activiste en mission de monitoring, témoigne : « Les gens reviennent par motos ou véhicules. La réouverture de la RN4 et cette accalmie facilitent leur retour, avec un dispositif sécuritaire amélioré. »

Ce retour permettra aux populations d'accéder à nouveau à leurs champs, renforçant leur résilience face aux crises passées. Les dispositifs sécuritaires conjoints sont salués pour leur rôle dans la stabilisation de la zone.