Sénégal: Prise en charge de la santé mentale - L'Ugb pose les bases d'un Institut de santé mentale

7 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

L'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis a franchi une nouvelle étape dans son engagement en faveur du bien-être psychologique de sa communauté universitaire, avec l'élaboration d'un projet de création d'un Institut de santé mentale.

Du 22 au 24 décembre 2025, le Comité de santé mentale de l'Ugb, en collaboration avec le Programme de bourses de la Fondation Mastercard, a organisé un atelier stratégique consacré à la finalisation des documents nécessaires à la mise en place d'un Institut de santé mentale au sein de l'université. Un document partagé ce mercredi avec la presse indique que cette rencontre s'inscrit dans la continuité des travaux entamés en juillet 2024 et visait à produire un document opérationnel définissant le cadre de mise en place et de fonctionnement de la future structure.

« L'objectif est de doter l'Ugb d'un centre universitaire capable d'assurer une prise en charge psychologique et psychosociale adaptée aux besoins de la communauté », précise le document.

Réunis en quatre groupes de travail, des experts internes et externes ont planché sur l'offre de soins, la gouvernance, les partenariats, le financement, ainsi que le suivi-évaluation et la communication. À l'issue des échanges, un document de projet complet a été élaboré, comprenant une matrice logique, un budget prévisionnel sur cinq ans, un plan de mobilisation des ressources et une stratégie de communication.

À travers cette initiative, l'UGB entend renforcer l'accompagnement psychosocial, lutter contre la stigmatisation des troubles mentaux et offrir de nouvelles opportunités en matière de recherche et de formation en santé mentale. « Ce projet traduit la volonté de l'université de faire de la santé mentale une priorité institutionnelle », souligne le document.

