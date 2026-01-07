Afrique: CAN 2025 - Michel Kuka « Lumumba », héroïque jusqu'au bout

Ce mardi 6 janvier 2026, l'Algérie est venue à bout de la RD Congo pour décrocher son ticket pour les quarts de finale de cette 35e édition de la CAN. C'était l'un des plus grands chocs de ces huitièmes de finale.

Après plus de 115 minutes de jeu sans parvenir à se départager, Fennecs et Léopards livraient jusque-là un match tendu et fermé. Alors qu'on se trouvait à moins de deux minutes de la séance de tirs au but, le jeune attaquant algérien Adil Boulbina, à peine entré en jeu, a changé le destin de la rencontre et celui de tout un pays. Une course en profondeur, un contrôle orienté et un tir imparable pour offrir la victoire et la qualification à l'Algérie.

La star de la CAN

Boulbina héros ? Oui, sans doute. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas celui qui a le plus fait réagir sur les réseaux sociaux. Ce n'est d'ailleurs ni l'un de ses coéquipiers, ni un adversaire sur la pelouse. Depuis le coup de sifflet final, l'homme au centre de toutes les discussions est le supporter congolais Michel Kuka « Lumumba ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il est sans conteste l'une des figures marquantes de cette CAN au Maroc. Sa routine ? Ce n'est ni de crier, ni de chanter, encore moins de danser. C'est tout le contraire. Michel soutient son équipe de façon particulière, originale et unique. Il met un costume impeccable, des lunettes carrées, le bras levé, le buste droit et un regard d'acier. Il reste totalement statique tout au long du match, telle une réplique exacte de la statue de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise assassiné en 1961.

Ferveur et infox

Maintenir une telle posture semble être une épreuve physique et mentale redoutable. Pourtant, le « Lumumba » des gradins le fait à chaque sortie de la RDC, avec une dignité impressionnante. Hier, la cruauté du football l'a finalement fait flancher. Si pour certains, il est devenu la risée des réseaux sociaux, pour d'autres, il reste un héros ayant accompli la mission de faire passer un message fort qui dépasse le cadre du sport.

Attention toutefois aux fausses informations. Une image montrant Michel évanoui dans les gradins, transporté par des secouristes, est devenue virale. Il s'agit en réalité d'une image générée par intelligence artificielle. Si Michel Kuka était certes abattu et a versé quelques larmes au coup de sifflet final, il ne s'est pas évanoui. On a également aperçu l'Algérien Amoura le troller après le but, en imitant sa posture avant de lui faire signe d'aller se coucher.

La RD Congo est éliminée, peut-être trop tôt pour ses supporters, mais une chose demeure : l'homme de cette CAN, c'est sans doute lui, Michel Kuka Mboladinga « Lumumba ».