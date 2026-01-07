Congo-Kinshasa: Journée des orphelins de guerre - Leur nombre explose à Goma à cause des conflits (ONG)

Le nombre d'orphelins augmente chaque jour à Goma, au Nord-Kivu, en raison des conflits armés persistants. Ce constat émane d'Elie Mukanda, directeur de l'orphelinat « Lève-toi » à Turunga (territoire de Nyiragongo), à l'occasion de la Journée internationale des orphelins de guerre célébrée mardi 6 janvier 2026.

Il appelle à une implication accrue de l'État et de ses partenaires pour améliorer la prise en charge de ces enfants vulnérables, souvent traumatisés physiquement et émotionnellement.

« Ces enfants, perdant leurs parents à cause de la guerre, se retrouvent dans des structures comme la nôtre ou dans la rue. Sans accompagnement, ils deviendront demain un danger pour la communauté », alerte Elie Mukanda.

Il insiste sur un soutien permanent pour transformer leurs traumatismes en force constructive, permettant de bâtir un pays pacifié où tous vivent librement. La fin des hostilités reste la condition sine qua non pour réduire ce fléau.

Instituée par l'ONU, cette Journée vise à sensibiliser aux tragédies invisibles des conflits armés et à garantir le respect des droits fondamentaux des enfants. Elle constitue un appel à l'action collective pour protéger ces victimes silencieuses de la guerre.