Congo-Kinshasa: Journée des orphelins de guerre - Leur nombre explose à Goma à cause des conflits (ONG)

7 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le nombre d'orphelins augmente chaque jour à Goma, au Nord-Kivu, en raison des conflits armés persistants. Ce constat émane d'Elie Mukanda, directeur de l'orphelinat « Lève-toi » à Turunga (territoire de Nyiragongo), à l'occasion de la Journée internationale des orphelins de guerre célébrée mardi 6 janvier 2026.

Il appelle à une implication accrue de l'État et de ses partenaires pour améliorer la prise en charge de ces enfants vulnérables, souvent traumatisés physiquement et émotionnellement.

« Ces enfants, perdant leurs parents à cause de la guerre, se retrouvent dans des structures comme la nôtre ou dans la rue. Sans accompagnement, ils deviendront demain un danger pour la communauté », alerte Elie Mukanda.

Il insiste sur un soutien permanent pour transformer leurs traumatismes en force constructive, permettant de bâtir un pays pacifié où tous vivent librement. La fin des hostilités reste la condition sine qua non pour réduire ce fléau.

Instituée par l'ONU, cette Journée vise à sensibiliser aux tragédies invisibles des conflits armés et à garantir le respect des droits fondamentaux des enfants. Elle constitue un appel à l'action collective pour protéger ces victimes silencieuses de la guerre.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.