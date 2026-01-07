Togo: Comment le pays maintient ses investissements malgré tout

7 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

"Une dynamique d'investissement soutenue malgré un contexte international difficile". C'est en substance le constat dressé mercredi par le journal Eco & Finances dans son analyse de la politique économique togolaise.

Selon le journal, le Togo a su maintenir le cap de ses investissements en dépit d'un environnement international marqué par la volatilité financière et le resserrement des conditions de financement qui ont affecté de nombreuses économies émergentes.

Cette performance témoigne, selon Eco & Finances, de "la solidité des choix macroéconomiques et de la cohérence de la planification stratégique" du gouvernement togolais. Une résilience qui tranche avec les difficultés rencontrées par d'autres pays de la sous-région confrontés aux mêmes défis.

Le quotidien estime que l'année 2025 constituera "un jalon déterminant dans la politique d'investissement du pays", marquant ainsi la capacité du Togo à poursuivre ses ambitions de développement même dans un contexte économique mondial incertain.

