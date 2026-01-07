Guinée: Alpha Boubacar Bah valide les propos de Tibou et fait des mises au point

Comme un cadeau de Noël, l'ancien conseiller des présidents guinéens à répétition, Tibou Kamara a publié un ouvrage intitulé : Le coup d'état contre Alpha Condé : La tragédie du pouvoir, la comédie des hommes, ouvrage dont l'accueil est diversement vécu des acteurs qui y sont cités et des lecteurs.

Cité à la page 83 comme un des informateurs du professeur Alpha Condé qui avait réussi à le débaucher de l'UFDG, Alpha Boubacar Bah a réagi :

<< Tibou Kamara est bien connu des guinéens ...Je me reconnais dans le paysage où il me cite disant que le 4 septembre 2021, c'est à dire la veille du coup d'état, Alpha Condé l'aurait appelé pour dire de régler la situation du bateau chargé de fer à béton arraisonné au port sont je lui ai parlé...>>

Puis, de fil en aiguille, Alpha Boubacar Bah a rappelé l'accord qu'il avait passé avec Cellou Dalein Diallo au moment de son retrait, toutefois sans le nommer:

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

<<J'ai quitté l'UFDG le 4 mars 2021, je suis allé voir le leader du parti pour lui faire part de mon départ et on s'est convenu qu'il n'y aurait aucune animosité, ni lapidation, ni injures et je crois que jusque là pour ma part je tiens parole...>>

S'il est décrit dans l'ouvrage de Tibou Kamara comme une sorte de taupe au service d'Alpha Condé qui a fini par en faire un homme de confiance, Alpha Boubacar Bah a souhaité que les tomes s'enchaînent pour que la vérité et le rôle de chacun soit mis à nu.

Cependant, il a tenu à rappeler qu'il est à la manoeuvre du dénouement de biens d'affaires étriquées qui constituaient un casse-tête jusque là :

<<C'est moi qui ai négocié avec Alpha Condé pour la libération de certains de nos parents alors détenus . J'ai négocié avec lui pour qu'un dee nos parents alors détenus puisse enterrer son père, ceux qui ont empêché celà sont à l'UFDG et près du président, ils savent comment ils ont empêché le processus au contact (ndlr:du gouverneur ) Madifing Diané. J'ai aussi négocié le retour d'exil de Thianguel accusé d'avoir tué un journaliste et dont le père est décédé à son absence et mon intervention lui a permis de rentrer au pays...>>.

C'est justement devant ces résultats que le commerçant pour l'affaire duquel son nom est cité dans le livre du sieur Camara.