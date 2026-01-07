Ile Maurice: Après la réaction en 2025, place à l'action

L'année 2025 restera comme un moment charnière pour le système judiciaire mauricien. Rarement autant de textes législatifs auront été adoptés en si peu de temps pour tenter de corriger les lenteurs, les zones grises et les inégalités d'accès à la justice. À compter de 2026, ces réformes cesseront d'être théoriques, elles seront appliquées. Et pour les justiciables comme pour les professionnels du droit, le changement sera concret.

L'ambition affichée par le législateur est claire : simplifier les procédures, raccourcir les délais et rapprocher la justice du citoyen. Reste à voir comment ces nouvelles règles transformeront, au quotidien, la relation entre l'État, la loi et ceux qui y sont confrontés.

Aide légale : des droits désormais garantis

L'une des avancées les plus significatives concerne l'aide légale. Avec l'entrée en vigueur de la Legal Aid and Legal Assistance Act, l'assistance juridique ne se limite plus à la salle d'audience. Désormais, une personne inculpée pour une infraction passible d'arrestation doit être informée de son droit à une assistance légale dès le poste de police, notamment lors des interrogatoires menés under warning. Cette mesure rompt avec des pratiques longtemps dénoncées, quand les premières déclarations, souvent déterminantes, étaient faites sans encadrement juridique.

Au tribunal, le changement est tout aussi notable. Lorsqu'un justiciable se présente sans avocat, le magistrat ou le juge a l'obligation de l'informer de son droit à l'aide légale, dans une langue qu'il comprend. Il ne s'agit plus d'un simple principe abstrait, mais d'un devoir clairement inscrit dans la loi.

Les critères d'éligibilité ont également été élargis : un ménage dont les revenus mensuels n'excèdent pas Rs 25 000 et dont les actifs restent en dessous de Rs 1 million peut désormais prétendre à cette assistance. Pour de nombreuses personnes, coincées jusqu'ici entre précarité et seuils administratifs trop restrictifs, cette réforme change la donne.

Une attention particulière est aussi accordée aux mineurs. Les adolescents âgés de 14 à 17 ans bénéficient d'une protection renforcée, avec la possibilité d'obtenir une représentation légale même en l'absence immédiate d'un parent ou d'un tuteur. L'objectif est d'éviter que des jeunes ne traversent seuls des procédures pénales complexes, sans compréhension réelle des enjeux.

Procédures d'appel : Vers des délais clairs

Autre pilier des réformes de 2025 : la rationalisation des procédures d'appel, tant au civil qu'au pénal. Jusqu'ici, la multiplicité des textes et des règles avait ouvert la voie à des interprétations divergentes, parfois sources de retards importants. Désormais, les délais sont uniformisés et clairement balisés. Un appel doit être notifié dans un délai précis, poursuivi dans un temps déterminé, et la partie adverse dispose à son tour d'un calendrier défini pour répondre.

Cette standardisation vise à mettre fin aux lenteurs inutiles et à offrir aux justiciables une meilleure visibilité sur le parcours judiciaire qui les attend.

La réforme touche également le recours en judicial review, utilisé pour contester des décisions administratives. Là où la notion de «délai raisonnable» laissait place à l'incertitude, la loi impose désormais des échéances strictes. La demande d'autorisation pour saisir la Cour suprême doit être introduite dans un laps de temps déterminé à compter de la décision contestée, et la Cour est tenue de statuer dans un délai encadré. L'objectif est double : éviter les procédures interminables et permettre aux administrations comme aux citoyens de savoir rapidement à quoi s'en tenir.

La profession légale : Des règles plus efficaces

La modernisation s'étend aussi à la régulation de la profession légale. Avec la Law Practitioners (Disciplinary Proceedings) Act, les plaintes contre les avocats et autres praticiens sont désormais soumises à des règles plus claires. Les délais pour déposer une plainte et pour mener une enquête disciplinaire sont fixés, et des sanctions proportionnées peuvent être appliquées. Pour les manquements mineurs, une mise en garde peut suffire, évitant des procédures lourdes tout en maintenant des standards élevés de responsabilité professionnelle.

Réforme fiscale : un tribunal spécialisé

En matière fiscale, la création du Revenue Tribunal marque une évolution majeure. Cette nouvelle instance spécialisée remplace l'Assessment Review Committee (ARC) et vise à améliorer le traitement des litiges opposant les contribuables à la Mauritius Revenue Authority (MRA). Les délais de recours sont clairement établis, un dépôt financier encadré est requis dans certains cas, et les décisions peuvent être contestées devant la Cour suprême. Pour les entreprises comme pour les particuliers, cette réforme promet une procédure plus structurée et, surtout, plus lisible.

Au coeur de ces réformes se dessine une philosophie commune : rendre la justice plus prévisible, accessible et moins intimidante. Dès le début de 2026, elles seront évaluées non pas sur leurs intentions, mais sur leur mise en pratique. Pour le citoyen ordinaire, elles signifient une meilleure connaissance de ses droits. Pour les tribunaux, un cadre plus structuré. Et pour l'État, un défi majeur : transformer la loi écrite en justice réellement vécue.