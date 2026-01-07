Le drame qui a coûté la vie à Sivanee Saminaden, 29 ans, retrouvée morte à son domicile, continue de soulever de lourdes interrogations. Au centre de l'enquête figure le comportement jugé extrêmement violent et incontrôlable du principal suspect, Beltrami Bolzano Kemayou, un Camerounais de 24 ans, dont l'état au moment des faits intrigue autant les enquêteurs que le corps médical.

Lundi soir, le personnel de l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN) a été confronté à une situation hors norme. Sous stricte surveillance policière, le suspect s'est montré particulièrement agressif envers les infirmiers et le policier chargé de sa garde. Face à la menace immédiate qu'il représentait, les autorités ont dû l'entraver afin d'éviter qu'il ne blesse d'autres personnes.

Craignant qu'il ne morde des membres du personnel ou d'autres patients, un masque lui a également été placé sur le visage. Une mesure exceptionnelle, révélatrice de l'extrême dangerosité que représente l'individu, selon des sources hospitalières.

Drogué à un nouveau produit ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) privilégient la piste d'une consommation de drogue de synthèse et se demandent : quelle substance aurait-elle pu provoquer un tel déchaînement de violence ? Seul le rapport toxicologique permettra d'identifier précisément les substances présentes dans l'organisme Beltrami Bolzano Kemayou. Ce document pourrait également constituer un signal d'alerte à l'intention de la population, en particulier des jeunes, face à l'émergence possible de nouvelles drogues dangereuses.

Les faits reprochés au suspect forment une succession d'actes d'une rare brutalité : l'abandon présumé de son enfant dans une poubelle sommaire, le meurtre de sa concubine, l'agression sauvage d'une ressortissante étrangère - un morceau du nez de la victime aurait été retrouvé dans un véhicule -, puis l'attaque d'une famille installée sur une plage. Beltrami Bolzano Kemayou nie avoir tué Sivanee Saminaden. Il affirme avoir été kidnappé, agressé sexuellement (sodomisé) et dit ne conserver aucun souvenir clair des faits qui lui sont reprochés. Ces déclarations devront être corroborées par des examens médicaux et psychiatriques.

Deux jours après le drame, le suspect n'avait pas encore comparu devant la justice. Afin de comprendre ce qui pourrait s'apparenter à un épisode de démence aiguë, le médecin légiste devra procéder à une évaluation mentale approfondie et vérifier la véracité des affirmations avancées. Ces analyses permettront d'établir s'il était sous l'influence de substances illicites, atteint de troubles psychiatriques, ou confronté à une combinaison des deux.

Selon le père de la victime, qui s'est confié à la police, Sivanee Saminaden avait quitté le domicile familial depuis environ un an. Le suspect évoque pour sa part des soupçons d'infidélité, à l'origine de disputes fréquentes et de violences répétées au sein du couple.

La MCIT poursuit son enquête. Toutes les hypothèses demeurent ouvertes et seules les preuves scientifiques permettront d'établir la vérité. Si la présence d'une nouvelle drogue de synthèse est confirmée, ce drame pourrait constituer une alerte nationale sur les dangers croissants liés aux substances illicites.