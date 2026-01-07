Afrique du Sud: Vous choisissez une carrière ? Dans un marché du travail en constante évolution, écoutez votre voix intérieure

analyse

Le monde du travail d'aujourd'hui, au 21e siècle, est beaucoup plus imprévisible que celui du 20e. Des métiers apparaissent puis disparaissent. Les postes évoluent constamment, et l'automatisation ou les bouleversements numériques sont désormais la norme. Beaucoup de jeunes exerceront un jour des métiers qui n'existent pas encore. Le changement est la nouvelle constante.

Dans ce monde, l'orientation professionnelle se concentre sur la gestion des transitions répétées et le développement de la résilience. Il s'agit de l'employabilité et de la conception d'une vie professionnelle épanouissante, et non de trouver un « emploi à vie ». Elle reconnaît que l'activité économique fait partie d'une réalité sociale plus globale.

Au cœur de cette démarche se trouve la recherche d'un sens à donner à sa vie.

En tant que conseiller d'orientation professionnelle et universitaire, j'ai traversé des décennies d'innovation, de recherche et de pratique en Afrique du Sud et au-delà. J'ai découvert que les travaux du psychologue américain Mark Savickas offrent un moyen utile de comprendre comment les gens construisent une carrière réussie et pleine de sens dans un monde en mutation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa théorie de la construction de carrière propose de ne plus chercher à « assortir » une personne à un environnement "idéal". Il faut plutôt voir chaque individu comme l'auteur de sa trajectoire. Chacun essaie de créer du sens, de comprendre ses thèmes de vie, et de s'adapter à un monde imprévisible.

En clair, choisir une carrière ne dépend pas seulement de nos compétences ou de nos centres d'intérêt. Cela dépend de la façon dont nous comprenons notre histoire, de nos valeurs, et de notre capacité à faire face aux changements.

Dans mes travaux, j'insiste sur le fait que l'orientation professionnelle doit s'appuyer sur les « histoires » des personnes (la façon dont elles se perçoivent) ainsi que sur leurs « scores » (les données objectives les concernant). C'est pourquoi j'ai développé des outils qui combinent des approches qualitatives et quantitatives pour explorer les intérêts d'une personne.

Je pense également que l'orientation professionnelle doit s'appuyer sur le contexte dans lequel vit chaque personne. Par exemple, en Afrique du Sud, les jeunes sont confrontés à de multiples transitions professionnelles et personnelles, à des opportunités limitées et à des contraintes systémiques, telles qu'un accès inégal et restreint à une éducation et une scolarité de qualité, un manque d'opportunités d'emploi et un soutien insuffisant en matière d'orientation professionnelle. Mon travail dans ce contexte sud-africain met l'accent sur l'autonomie (personnelle), l'adaptabilité (professionnelle), le sens et l'espoir.

Cela va au-delà de la question « quel emploi vous convient le mieux » pour aboutir à un processus plus riche, basé sur le récit de vie. Les personnes racontent leur parcours, repèrent les moments charnières, réfléchissent à leurs valeurs et imaginent les prochains chapitres de leur vie professionnelle. En bref, elles apprennent à s'écouter : leurs souvenirs, leurs rêves, leurs valeurs, leurs identités personnelles et professionnelles en construction. Elles apprennent aussi à construire une histoire qui compte vraiment pour eux-mêmes et pour les autres.

Je pense également que les conseillers d'orientation professionnelle devraient essayer d'aider les gens à gérer leurs déceptions, leur tristesse et leur douleur, et leur donner les moyens de guérir les autres et eux-mêmes.

Conseils pour les personnes en début de carrière

L'adaptabilité est un thème central dans la théorie actuelle de la carrière. Elle comporte quatre dimensions :

la préoccupation (à propos de l'avenir)

le contrôle (sur votre destin)

la curiosité (explorer les possibilités)

la confiance (en votre capacité à agir).

Lorsque vous développez ces capacités, vous êtes mieux armé pour gérer les transitions professionnelles, redéfinir votre trajectoire de façon pertinente et réactive, et atteindre un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée.

J'ai constaté que dans la pratique, il est utile de :

réfléchir aux « tournants » majeurs de votre carrière et de vos premiers souvenirs

intégrer la connaissance de soi à la compréhension des évolutions d'un secteur, des innovations technologiques et des dynamiques économiques.

s'appuyer sur des « récits » (informations subjectives sur vous-même) et des « scores » (données objectives)

développer un sens de la mission (ce que le travail signifie pour vous personnellement) et une vision (votre contribution à la société, et pas seulement votre titre professionnel).

Je vous invite à réfléchir profondément à votre histoire, à identifier les moments clés qui vous ont façonné, à clarifier vos valeurs et à décider de la contribution que vous souhaitez apporter. Ensuite, (re)concevez votre cheminement, étape par étape, une transition à la fois.

Si possible, une année sabbatique peut être un bon moment pour mener cette réflexion, acquérir de nouvelles compétences et développer des qualités telles que la capacité d'adaptation.

L'un des meilleurs conseils pour les jeunes diplômés des écoles était le suivant : « Procurez-vous un passeport et parcourez le monde. »

Comment un conseiller peut vous aider

L'un des principes fondamentaux de mon travail: l'orientation professionnelle doit profiter non seulement aux individus, mais aussi aux groupes. Il doit promouvoir les idéaux de justice sociale, de travail décent et une contribution significative de chacun à la société.

Pour moi, le rôle des praticiens n'est pas de conseiller les autres, mais de leur permettre d'écouter leur voix intérieure.

En d'autres termes, dans un monde incertain, le sens de la vie devient une boussole, une étoile polaire. Il donne une direction. En vous aidant à trouver les fils qui relient votre vie et votre parcours professionnel unique, un conseiller vous aide à prendre le contrôle de votre vie professionnelle dans des contextes changeants.

L'orientation professionnelle met également l'accent sur la promotion de la durabilité des sociétés et des environnements essentiels aux moyens de subsistance de chacun.

Aujourd'hui, l'orientation professionnelle est plus nécessaire que jamais. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas une liste de réponses toutes faites. C'est un soutien pour devenir adaptable, réfléchi, résilient et porteur d'espoir.

Kobus Maree, Professor of Educational Psychology, University of Pretoria