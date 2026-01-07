Sénégal: L'influenceur Général Chico condamné à un an de prison ferme pour des propos offensants envers l'islam

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'influenceur malien Cheikhna Nimaga, dit Général Chico, a été condamné par le tribunal hors classe de Dakar, mercredi, à un an de prison ferme pour avoir tenu des propos jugés offensants envers l'islam et les musulmans.

Il a été reconnu coupable d'insultes exprimées à l'aide d'un système informatique, de discours contraires aux bonnes mœurs, d'incitation à la discrimination religieuse et d'actes d'intolérance.

Le Haut Conseil islamique du Mali et d'autres organisations se sont constitués parties civiles de l'affaire pour laquelle Cheikhna Nimaga était jugé en flagrant délit.

Les parties civiles estiment que le prévenu a tenu des propos blasphématoires envers l'islam et les musulmans.

L'audience s'est déroulée devant un nombreux public, au palais de justice de Dakar. Des guides religieux et des dirigeants d'associations musulmanes ont tenu à y assister.

Durant l'instruction du dossier, le tribunal a ordonné une traduction officielle d'enregistrements diffusés par le prévenu sur les réseaux sociaux, pour une appréciation exacte de la teneur des propos dénoncés.

Selon le parquet de Dakar, les faits reprochés à Général Chico constituent une atteinte grave à la cohésion sociale et à la paix religieuse.

Tout en reconnaissant que les propos tenus par M. Nimaga sont "choquants", Me Bachir Lo, l'un des avocats chargés de sa défense, a demandé au tribunal de rendre un jugement "mesuré".

Le prévenu a présenté aux plaignants des excuses répétées et a fait valoir sa bonne foi, a argué Me Lo, demandant ensuite la clémence du juge envers son client.

Le prévenu a la possibilité de faire appel du verdict rendu.

