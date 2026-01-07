Sénégal: Gestion des déchets - Des études de préfaisabilité lancées pour de nouvelles infrastructures à Niaguis et Kafountine

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (PROMOGED) a lancé, mercredi, les études de préfaisabilité pour la construction de centres intégrés de valorisation des déchets à Niaguis et Kafountine.

Ces travaux mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat public-privé impliquent également la réhabilitation de la décharge de Mamatoro, a-t-on appris sur place.

Ces études techniques constituent un "préalable indispensable à la mise en place d'infrastructures durables et attractives pour les investisseurs privés", a assuré la directrice du PROMOGED.

Sophie Dionne Sène faisait notamment allusion aux levées topographiques, aux études géotechniques et d'analyse du système local de gestion des déchets.

Elle a par ailleurs annoncé la réalisation, prochainement, d'une étude d'impact environnemental et social, ainsi que la mise en place d'une entente intercommunale pour la gestion des infrastructures.

"Les futurs centres de Niaguis et de Kafountine, de même que la réhabilitation de la décharge de Mamatoro, seront les piliers du système régional de gestion des déchets que le PROMOGED entend implémenter à Ziguinchor", a indiqué Mme Sène.

Selon elle, ces infrastructures devraient contribuer à une "éradication des décharges à ciel ouvert et une amélioration significative du cadre de vie des populations ".

Se félicitant de la démarche du PROMOGED, l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura a rappelé "l'importance de la territorialisation des politiques publiques et de la prise en compte des spécificités locales".

Il a toutefois exhorté les parties impliquées dans la réalisation de ce projet à une "collaboration franche et constructive pour la réussite de cette phase d'études techniques".

