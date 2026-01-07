Sénégal: La mairie de Thiès promet 'une restitution intégrale' de la fresque murale détruite récemment

Dakar — La mairie de Thiès (ouest) a promis, mercredi, de s'atteler à "une restitution intégrale" et à une "réhabilitation soigneusement encadrée" de la fresque murale qu'elle a fait détruire récemment à la place de France.

"La Ville de Thiès informe l'opinion publique que la fresque murale emblématique située à la place de France, œuvre du grand maître des arts plastiques Pape Ibra Tall, fait l'objet d'une opération de réhabilitation soigneusement encadrée, inscrite dans le vaste programme de rénovation et de requalification de cet espace urbain historique", assure son conseil municipal dans un communiqué.

Selon le texte reçu de la direction de l'information et de la communication de cette municipalité, les travaux prévus vont consister à "une restitution intégrale de la fresque, dans le strict respect de l'œuvre originale, de son sens, de sa symbolique et de l'héritage artistique de son auteur".

"La Ville de Thiès tient [...] à rassurer l'ensemble des populations, les artistes et les acteurs culturels : l'œuvre de Pape Ibra Tall sera entièrement restaurée, valorisée et remise en lumière à l'issue des travaux en cours", est-il écrit dans le communiqué.

Cette initiative sera conduite par les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD), précise la mairie de Thiès, ajoutant qu'elle procède d'une démarche de sauvegarde, de transmission et de mise en valeur du patrimoine artistique national.

Les MSAD, implantées à Thiès depuis les années 1960, sont une institution de référence reconnue pour son expertise en matière de création, de conservation et de restauration des oeuvres d'art majeures du Sénégal.

"Avant toute [autre] action, des études techniques, artistiques et patrimoniales approfondies [seront] réalisées par des équipes spécialisées des MSAD, dans un esprit de rigueur scientifique et de fidélité esthétique", assure le conseil municipal de Thiès.

Il fait part de sa "volonté de concilier modernisation urbaine et respect de l'histoire en plaçant la culture, la mémoire et le patrimoine au cœur de l'action publique", lors de la réhabilitation de la fresque.

La mosaïque à reconstituer est une œuvre fondatrice de l'espace public thiessois, "un repère identitaire fort, profondément inscrit dans la mémoire collective des populations", souligne la mairie.

Cette œuvre témoigne de "l'apport majeur de Pape Ibra Tall à l'histoire de l'art sénégalais et à la vocation culturelle de la ville de Thiès", ajoute-t-elle.

La mairie explique que la rénovation de la place de France, l'initiative ayant conduit à la destruction de la mosaïque, est "un projet inclusif, respectueux des héritages artistiques et porteur de sens pour les générations présentes et futures".

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a déclaré avoir appris avec une "vive indignation" la destruction de la fresque murale.

Dans un communiqué publié mardi, M. Ba a dit avoir demandé au maire de Thiès, Babacar Diop, le motif de la destruction de cette œuvre d'art de l'artiste peintre Papa Ibra Tall (1935-2015).

"J'exprime ma vive indignation face à cet acte, qui porte atteinte à l'intégrité du patrimoine artistique et à l'héritage laissé par l'un des plus illustres créateurs sénégalais", a écrit Amadou Ba.