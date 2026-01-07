Sénégal: Thillé Boubacar - Un litige autour du marché au bétail, les parties invitées à privilégier le dialogue

Ndiayène Pendao — Le préfet de Podor (nord), Amadoune Diop, a invité les élus locaux, les éleveurs et les autres parties concernées à privilégier la concertation et le dialogue en vue d'une gestion apaisée du marché au bétail de Thillé Boubacar.

"Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de recherche de solutions durables, qui puissent favoriser le bon fonctionnement de ce marché", a expliqué M. Diop.

Il présidait une réunion à laquelle prenaient part des représentants du conseil municipal de Ndiayène Pendao et ceux du comité de gestion du marché.

La gestion de cet espace de commerce fait l'objet d'un litige entre les dirigeants de la municipalité et les membres dudit comité.

Les espaces destinés au commerce du bétail sont un bien public et une source importante de revenus pour les populations, les éleveurs et l'État, a rappelé le préfet en tentant d'arrondir les angles.

Il a exhorté les parties concernées à privilégier le dialogue et le bon voisinage, à faire preuve d'esprit de dépassement aussi.

La réunion s'est tenue en présence du sous-préfet de Thillé Boubacar, Guiry Tall Mbaye, dont les efforts fournis pour concilier les positions ont été salués.

Les représentants de la mairie de Ndiayène Pendao et ceux du comité de gestion du marché se sont mis d'accord pour poursuivre les négociations, sous la conduite du sous-préfet.

Le marché au bétail de Thillé Boubacar est l'un des plus importants de la région de Saint-Louis. Lieu de convergence de nombreux éleveurs, il est réputé générer d'importantes recettes.