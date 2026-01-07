Ghana: Au pays, quel bilan diplomatique pour John Dramani Mahama, un an après son investiture?

7 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Victor Cariou

Au Ghana, il y a un an jour pour jour, John Dramani Mahama était investi président de la République. Un mandat que le chef d'État a notamment dédié à un rapprochement du Ghana avec l'Alliance des États du Sahel (AES), en rupture avec la politique d'opposition menée par l'administration précédente - mais également aux négociations intenses avec les États-Unis pour qu'Accra revienne dans les bonnes faveurs de Washington.

Premier signal fort de rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel (AES) : la présence du numéro un de la junte burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de la cérémonie d'investiture de John Dramani Mahama.

Dans la foulée, le chef d'État ghanéen a nommé un envoyé spécial auprès de l'AES. Cela avant d'effectuer, en mars 2025, une tournée au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Objectif : faire du Ghana l'un des intermédiaires privilégiés entre les d'États sahéliens et la Communauté économiques des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Si la réintégration de Bamako, Niamey et Ouagadougou à l'organisation sous-régionale n'est toujours pas à l'ordre du jour, et ce malgré les efforts d'Accra, le chantier devrait être une priorité du Ghana pour 2026, selon certains analystes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté des États-Unis, l'administration Mahama peut se féliciter d'avoir été, en 2025, l'un des seuls pays africains à avoir obtenu la levée des restrictions sur les visas américains et ce, notamment, au prix d'un accord migratoire controversé.

Il reste désormais à voir comment la récente condamnation de l'opération américaine au Venezuela par Accra influencera les négociations en cours avec Washington, concernant notamment l'exemption des tarifs et la poursuite de l'Agoa.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.