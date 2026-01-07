Cameroun: Le pays dans l'attente d'un nouveau gouvernement, deux mois après l'investiture de Paul Biya

Plus de deux mois après l'investiture de Paul Biya pour un huitième mandat, le 6 novembre 2025, les Camerounais attendent toujours leur gouvernement. Dans son adresse à la nation du 31 décembre 2025, le chef de l'État avait pourtant partagé qu'il s'agissait d'une « priorité » et que des « efforts soutenus » devaient être « engagés sans délai ». Une semaine plus tard, aucun remaniement n'a encore été annoncé.

Il y a une blague qui circule au Cameroun, souligne le politologue Stéphane Akoa. Paul Biya a grandi au village et, au village, quand on te dit « c'est pas loin », cela signifie qu'il faut encore marcher trois jours.

Pour l'économiste Dieudonné Essomba, « l'attente est lourde », les mots du chef de l'État ayant « suscité beaucoup d'impatience ». Il souligne d'ailleurs que c'est la toute première fois en 43 ans que Paul Biya annonce qu'il va former un nouveau gouvernement.

Les remaniements, il en a l'expérience : 35 à son actif depuis 1982. Mais aucun ces sept dernières années. Et ce malgré le décès de plusieurs ministres en fonction, malgré les scandales financiers. Sans compter les démissions, en 2025, de Bello Bouba Maïgari et Issa Tchiroma Bakary, tous les deux devenus candidats à la présidentielle d'octobre dernier.

Une source proche du gouvernement veut voir dans l'impatience exprimée « un message rassurant ». Si les Camerounais attendent beaucoup du président, dit-elle, c'est qu'ils pensent que le président peut faire beaucoup.

Au sein des différents ministères, en revanche, plusieurs interlocuteurs parlent d'un climat anxieux. Et chacun guette le journal de la CRTV, la radiotélévision nationale.