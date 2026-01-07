Afrique: CAN 2025 - Des quarts de finale sous le signe de la tension et du prestige

Sadio Mane of Senegal shoots at goal during the 2021 Africa Cup of Nations AFCON Finals Last 16 match between Senegal and Cape Verde in Bafoussam on January 25, 2022.

Le continent africain s’apprête à vibrer au rythme de quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations aux allures de chocs historiques. Huit sélections, portées par leurs ambitions et leurs peuples, s’affrontent pour une place dans le dernier carré, dans des rencontres où chaque détail peut faire basculer une nation dans l’histoire.

Durant deux jours, le football africain sera à son apogée, avec des confrontations entre poids lourds du continent et des rivalités régionales toujours aussi intenses.

Sénégal – Mali : un derby ouest-africain à haute intensité

Solide et convaincant depuis le début du tournoi, le Sénégal ouvrira ces quarts de finale face au Mali, ce vendredi à 17h à Tanger.

Au-delà du score, c’est une bataille d’Afrique de l’Ouest qui se profile, opposant deux équipes disciplinées, physiquement prêtes et animées par une rivalité sportive assumée. Champions d’Afrique en 2022, les Lions de la Téranga portent le statut de favoris, mais les Aigles maliens, libérés de toute pression, entendent bien créer la surprise.

Cameroun – Maroc : l’héritage face à l’ambition

Dans la continuité, le duel entre les Lions Indomptables et les Lions de l’Atlas promet une opposition de styles et de générations.

Le Cameroun, fort de son expérience et de son histoire, affrontera un Maroc sûr de sa force, structuré et désormais rompu aux grands rendez-vous internationaux. Un match où tradition et modernité se livreront un combat sans concession.

Algérie – Nigeria : puissance et caractère au rendez-vous

L’Algérie et le Nigeria se retrouveront dans une affiche explosive, opposant des Fennecs combatifs à des Super Eagles réputés pour leur impact physique et leur vitesse.

Dans ce choc de tempéraments, la rigueur tactique algérienne devra résister à l’intensité et à l’imprévisibilité nigérianes. Une rencontre indécise, où la moindre faille pourrait être fatale.

Égypte – Côte d’Ivoire : duel de géants pour un rêve de gloire

Le dernier quart de finale mettra aux prises l’Égypte, nation la plus titrée de la compétition, et la Côte d’Ivoire, championne en titre, portée par l’espoir d’inscrire une quatrième étoile à son palmarès.

Cette confrontation, véritable finale avant l’heure, offrira un face-à-face entre deux philosophies du football africain, pour un seul ticket vers les demi-finales.

Ces quarts de finale ne se limiteront pas à désigner des vainqueurs. Ils révéleront les sélections capables d’assumer la pression, de transcender leur histoire et de faire rayonner le football africain. La CAN 2025 entre dans sa phase décisive, là où les légendes prennent forme.