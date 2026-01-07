Sénégal: Hydrocarbures - Une production record qui renforce les perspectives économiques du pays

L'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Léopold Sédar Senghor assure l'exploitation du gisement de pétrole de Sangomar, à environ 100 km au sud de Dakar.

Le Sénégal a enregistré en 2025 des performances historiques dans le secteur des hydrocarbures, avec une production de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié (GNL) largement supérieure aux prévisions initiales. Une dynamique qui devrait avoir un impact significatif sur les équilibres macroéconomiques du pays et ses recettes d’exportation.

Selon le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, la production nationale de pétrole brut a atteint 36,1 millions de barils sur l’ensemble de l’année 2025, contre une projection initiale de 30,53 millions de barils, révisée à 34,7 millions en juin dernier. Cette surperformance est principalement attribuée à la bonne productivité du champ offshore de Sangomar, désormais pleinement opérationnel.

Au seul mois de décembre 2025, trois cargaisons de pétrole brut, représentant un volume total de 2,94 millions de barils, ont été expédiées et commercialisées sur les marchés internationaux. Ces exportations contribuent directement à l’amélioration de la balance commerciale et au renforcement des réserves de change.

Parallèlement, le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement avec la Mauritanie, poursuit sa montée en régime. Trois cargaisons de GNL ont été exportées en décembre 2025, pour un volume total de 0,5 million de mètres cubes, marquant le niveau de production le plus élevé enregistré à ce stade du projet. Cette évolution conforte le positionnement du Sénégal sur le marché régional et international du gaz.

Sur le plan financier, la montée en puissance de ces projets structurants ouvre des perspectives accrues de recettes fiscales, de redevances et de revenus issus des exportations d’hydrocarbures. Elle devrait également renforcer la capacité de l’État à financer des investissements publics, tout en améliorant la soutenabilité des finances publiques à moyen terme.

Ces résultats interviennent alors que le Sénégal amorce une nouvelle phase de son développement économique, portée par l’exploitation de ses ressources énergétiques. À moyen et long terme, la performance du secteur des hydrocarbures pourrait jouer un rôle clé dans la diversification de l’économie, la sécurisation de l’approvisionnement énergétique et l’attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux.