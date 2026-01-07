Cameroun: Accident à Douala - Un bus socatur s'encastre dans des commerces à BP cité

La ville de Douala s'est réveillée sous le choc après un nouvel incident impliquant les transports urbains. Au quartier BP Cité, un bus de la société Socatur a violemment quitté sa trajectoire pour finir sa course folle au cœur d'une zone commerciale dense. Selon les témoins oculaires présents sur les lieux dès les premières minutes, le véhicule circulait à une vitesse excessive avant de perdre totalement le contrôle. Cet événement tragique soulève une nouvelle fois la question de la sécurite routière dans la capitale économique camerounaise, où le partage de la chaussée entre poids lourds et piétons reste un défi quotidien.

Les premiers éléments de l'enquête suggèrent une défaillance mécanique majeure, plus précisément une rupture du système de freinage. Incapable de stopper l'engin, le conducteur n'a pu éviter les échoppes situées en bordure de route, pulvérisant sur son passage des structures précaires et des marchandises.

La panique a rapidement envahi le secteur, les riverains redoutant le pire au vu de la violence de l'impact. Heureusement, le bilan actuel ne déplore aucune perte en vies humaines, bien que plusieurs blessés aient été pris en charge en urgence. Ce drame évité de justesse met en lumière l'état de la mobilité urbaine à Douala, souvent critiquée pour la vétusté de son parc automobile.

Face à la carcasse du bus encastrée dans les débris, la colère des commerçants monte. Pour beaucoup, cet accident n'est pas une fatalité mais la conséquence directe d'un manque d'entretien rigoureux des bus de transport public. Le transport urbain à Douala repose pourtant essentiellement sur ces lignes de bus qui transportent chaque jour des milliers de travailleurs. Cette collision brutale à BP Cité agit comme un rappel cinglant de la nécessité de contrôles techniques plus sévères pour les opérateurs privés et publics.

La gestion des infrastructures de la ville de Douala est désormais scrutée de près par les autorités municipales qui se sont rendues sur place. L'enjeu est de sécuriser ces zones de forte affluence où les commerces de proximité se multiplient au mépris des distances de sécurité minimales avec la route. En attendant les conclusions définitives de la police, cet accident vient ternir l'image de la Socatur, déjà sous le feu des critiques pour la irrégularité de ses services. Le traumatisme des victimes et les pertes matérielles sèment le doute sur la capacité de la ville à garantir un transport collectif sans risque pour les citoyens.