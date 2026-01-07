Ethiopie: Quand le passé réunit avec le renouveau -L'essor touristique du pays et la magie de Noël à Lalibela.

Depuis des siècles, l'Éthiopie se distingue par une histoire d'une rare profondeur, une spiritualité profondément enracinée et des traditions culturelles toujours vivantes.

Des vestiges de civilisations antiques aux églises monumentales creusées dans la roche, en passant par des rites ancestraux transmis sans rupture, le pays propose une authenticité culturelle que peu de destinations peuvent égaler.

Cet héritage exceptionnel a durablement établi l'Éthiopie comme une référence mondiale pour les voyageurs en quête d'histoire, de foi et d'identité culturelle.

Ces dernières années, le tourisme s'est affirmé comme un axe stratégique majeur du programme national de développement. Reconnu pour sa capacité à stimuler une croissance durable, à générer des emplois et à renforcer les recettes en devises, le secteur bénéficie désormais d'une attention politique accrue et d'investissements structurés.

Cette orientation traduit une volonté claire de transformer le vaste patrimoine naturel et culturel du pays en un levier de développement économique inclusif.

Au coeur de cette dynamique figure l'initiative nationale lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, connue sous le nom de « Dine for Nation ».

Ce programme ambitieux a favorisé la mobilisation des ressources nationales afin de construire de nouveaux lodges touristiques, de réhabiliter des sites existants et de valoriser des destinations jusque-là peu exploitées.

Au-delà des infrastructures, l'initiative a contribué à renforcer le sentiment d'appropriation collective et la fierté nationale autour du potentiel touristique de l'Éthiopie.

Grâce à ces efforts, le pays enregistre une progression régulière du nombre de visiteurs, tant nationaux qu'internationaux.

De nouvelles destinations viennent compléter les sites historiques emblématiques, offrant une expérience touristique plus riche et diversifiée.

En conciliant héritage millénaire et modernisation du secteur, l'Éthiopie consolide sa place sur la scène touristique mondiale tout en faisant de son patrimoine un vecteur d'unité et de prospérité durable.

Au centre de cet engouement croissant se trouve Lalibela, ville ancestrale mondialement connue pour ses églises monolithiques et haut lieu spirituel de Genna, la Noël orthodoxe éthiopienne.

La cité s'apprête à accueillir, ce mercredi 7 janvier 2026, d'importantes célébrations marquant la naissance de Jésus-Christ pour les chrétiens orthodoxes du pays.

Chaque année, Lalibela devient l'épicentre des festivités de Noël en Éthiopie, attirant des centaines de milliers de pèlerins, de religieux et de visiteurs venus de toutes les régions du pays et de l'étranger.

Surnommée la « Jérusalem de l'Afrique », la ville abrite onze églises spectaculaires taillées dans la roche ainsi que le symbolique fleuve Jourdain, héritage visionnaire du règne du roi Lalibela.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site sacré a su préserver des rituels religieux quasiment inchangés depuis des siècles.

Selon l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA), plus d'un million de visiteurs sont attendus cette année pour les célébrations de Genna.

La forte affluence observée à l'approche des festivités confirme le statut de Lalibela comme première destination touristique du pays.

Les célébrations de cette année promettent une atmosphère particulièrement intense, rythmée par des offices religieux solennels, des chants liturgiques, des musiques traditionnelles et des expressions culturelles reflétant la richesse spirituelle et sociale de l'Éthiopie.

Pèlerins et touristes se rassembleront dans le décor saisissant des paysages montagneux et des sanctuaires de pierre millénaires, donnant naissance à une ambiance unique de ferveur et de fierté culturelle.

Dans le nord de l'Éthiopie, Noël dépasse le cadre strictement religieux : il constitue une expérience culturelle totale, où foi, histoire et cohésion communautaire se conjuguent harmonieusement.

Cette année, la célébration revêt une signification particulière, coïncidant à la fois avec la naissance de Jésus-Christ et celle de saint Lalibela, renforçant ainsi la portée symbolique de l'événement.

En amont des festivités, les autorités locales ont confirmé que les hôtels, les opérateurs touristiques, les services de santé, les forces de sécurité et l'ensemble des prestataires concernés ont finalisé leurs préparatifs afin d'assurer un accueil optimal aux visiteurs.

Alors que l'Éthiopie poursuit son ambition de s'imposer comme une destination touristique de premier plan à l'échelle mondiale, la célébration de Noël à Lalibela illustre avec force la manière dont un héritage ancien et une vision moderne peuvent se conjuguer pour séduire et inspirer le monde.