Ile Maurice: Fabrice Roussety - L'autodidacte qui transforme la coiffure en ART

À 31 ans, Fabrice Roussety est aujourd'hui à la tête de Fabulous Coiffe Signature, un salon de coiffure qui ne se limite pas à une simple prestation esthétique. Pour lui, la coiffure est un art, un moyen d'expression et surtout un espace de partage.

Originaire de Résidence La Cure, Fabrice incarne un parcours bâti sur la passion, le travail et la persévérance. Autodidacte, il n'a jamais suivi de formation officielle en coiffure. Son histoire prouve que l'apprentissage par l'observation, l'expérience et la détermination peut mener loin.

Tout débute il y a 15 ans. Fabrice n'a alors que 16 ans et passe de longues heures dans le salon de coiffure de son ami Rooney, une personne qui l'inspire profondément. Le lieu devient presque un lieu de vie pour lui un point de passage quotidien avant ses séances à la salle de sport située à l'étage. Il observe en silence, scrute les gestes, mémorise les techniques, sans imaginer que ces instants allaient forger son avenir.

Un jour, un client l'aborde avec une question anodine : «Est-ce que tu es coiffeur ?» Fabrice répond simplement que non. La personne lui demande alors pourquoi il est si souvent présent dans le salon.

Fabrice lui explique qu'il vient pour la salle de sport. Contre toute attente, cet homme lui propose alors de lui faire une coupe. Sans réellement réfléchir, Fabrice accepte. La demande est précise : une coupe Fade.

Porté par sa mémoire visuelle et son sens artistique - nourri depuis l'enfance par le dessin et le goût des formes -, il se lance, sans stress. La coupe est réussie. Quelques mois plus tard, le client revient et lui offre une tondeuse, marquant symboliquement le début de l'aventure.

Très vite, le bouche-à-oreille fait son œuvre

Un samedi, alors qu'il est tranquillement chez lui, quelqu'un frappe à la porte : «On dit dans le village que tu es coiffeur. Est-ce que tu peux me faire une coupe ?» Fabrice accepte une fois de plus. Les demandes se multiplient. Un jour, son père l'appelle en urgence : cinq clients l'attendent à la maison. À l'époque, pour lui, c'est un défi énorme.

Les débuts sont modestes, presque précaires. Armé d'une rallonge électrique, d'un miroir et de sa tondeuse, il coiffe dans la chambre de son père, facturant Rs 50 par coupe. L'espace devient vite trop petit.

Convaincu du potentiel de son fils, son père installe alors un prélat dans la cour, sous un manguier, au milieu des animaux d'élevage. Le décor est rudimentaire, mais la clientèle est au rendez-vous.

Même les épreuves ne freinent pas la motivation de Fabrice. Lors d'un cyclone, le salon improvisé est inondé sur près d'un mètre. Malgré tout, les clients restent fidèles, preuve d'un lien de confiance déjà bien installée.

En 2015, une nouvelle étape est franchie. Son père lui construit une petite cabane dédiée à la coiffure et lui offre une chaîne hi-fi pour instaurer une ambiance conviviale. Puis, le 3 décembre 2017 marque un tournant majeur : grâce à un prêt bancaire, son père lui offre un véritable salon, avec murs et toit. Fabrice contracte également un prêt pour régulariser son activité et obtenir les permis nécessaires.

Animé par l'envie de transmettre, Fabrice commence en 2020 à donner des cours de coiffure à Ébène et à Goodlands. Pour lui, partager son savoir est une façon de redonner ce que la vie lui a offert et d'encourager les jeunes à croire en leurs capacités, même sans parcours scolaire traditionnel.

Cette année, il relève un nouveau défi avec l'ouverture d'un deuxième salon à Montée S, Petite-Rivière. Le projet est semé d'embûches : refus de prêts bancaires, lourdeurs administratives, moments de découragement et de doute. Parfois, les larmes ne sont pas loin. Mais porté par sa foi, sa persévérance et le soutien de ses proches, Fabrice parvient à concrétiser ce rêve.

Aujourd'hui, Fabulous Coiffe est bien plus qu'un salon de coiffure. C'est un lieu de vie, un espace de convivialité où les clients peuvent patienter en jouant à la PS5, profiter d'un coin VIP, échanger, se détendre et se sentir chez eux.

Reconnaissant, Fabrice tient à remercier ceux qui ont été les piliers de son parcours : ses parents, et particulièrement son père, sans qui rien n'aurait été possible, ainsi que sa femme, qui l'accompagne et le soutient chaque jour.

L'histoire de Fabrice Roussety est celle d'un jeune homme parti de presque rien, guidé par sa passion, sa foi et son courage. Un parcours qui inspire et rappelle que, parfois, les plus belles réussites naissent là où personne ne les attend.