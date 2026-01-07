Ile Maurice: Une histoire d'amour entre Sakina Ahmod et les chats

Chez Sakina Ahmod, l'amour des animaux se vit au quotidien. Sa maison à Saint-Pierre est un refuge où cohabitent, en harmonie, poules, canards, lapins, oiseaux, poissons, iguane, cailles et faisans. Un univers vivant, rythmé par les soins, l'attention et une passion profonde pour le monde animal.

Elle et son époux ont toujours partagé cette sensibilité pour les animaux, en particulier les chats. Une passion qui, au fil du temps, a pris une autre dimension avec la création de CattoCare, lancée en novembre, un hébergement temporaire, dédié exclusivement aux félins.

«Être séparé de son animal de compagnie est souvent une source de stress pour les propriétaires», explique Sakina Ahmod. Consciente de cette inquiétude, elle mise sur la proximité et la transparence. Presque chaque jour, elle envoie des photos et de courtes vidéos aux clients afin qu'ils puissent suivre le quotidien de leur chat, même à distance.

À CattoCare, rien n'est laissé au hasard. Au moindre signe de problème de santé, la réaction est immédiate. «J'informe tout de suite le propriétaire et je prends les mesures nécessaires pour assurer une prise en charge adaptée.»

Mais le succès de cet hébergement temporaire s'accompagne aussi de pression. En décembre dernier, CattoCare affichait complet et Sakina Ahmod a dû refuser plusieurs demandes. Un choix difficile mais réfléchi. «Nous l'avons fait afin de pouvoir offrir aux chats accueillis toute l'attention qu'ils méritent.» Car gérer une pension féline demande bien plus que de l'affection. Nettoyage des espaces, alimentation, surveillance, soins et moments de détente font partie du quotidien. «C'est un travail qui demande beaucoup de temps et d'énergie.»

À ses débuts, CattoCare proposait uniquement un espace intérieur, pensé pour garantir sécurité et tranquillité. Aujourd'hui, forte de l'expérience acquise, Sakina Ahmod se projette vers l'avenir. «Nous disposons désormais d'un grand espace extérieur à Saint-Pierre, dans lequel nous comptons investir très prochainement», explique-t-elle. Et ceci afin de créer un environnement encore plus chaleureux, spacieux et confortable, parfaitement adapté aux besoins des chats.