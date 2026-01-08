Afrique de l'Ouest: Le Mali lève 44 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Au terme de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 182 jours et 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans, le Mali a levé ce mercredi 7 janvier 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 44 milliards de FCFA.

Cette levée de fonds a pour objectif d'assurer la couverture des besoins de financement du budget 2026 de l'Etat malien. Pour ce faire, l'émetteur a mis en adjudication un montant de 40 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales des investisseurs se situe à 78,834 milliards de FCFA. Il n'y a pas eu de soumissions sur les obligations ayant une maturité de 5 ans. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 197,09%.

Le montant des soumissions retenu est 44 milliards de FCFA et celui rejeté 34,834 milliards de FCFA restants. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 55,81%.

Le rendement moyen pondéré s'est établi à 6,08% pour les bons de 182 jours, 7,24% pour ceux de 364 jours et 8,42% pour les obligations de 3 ans.

Le Trésor Public malien entend rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 8 juillet 2026 pour ceux de 182 jours et au 6 janvier 2027 pour ceux de 364 jours. Il entend payer les intérêts d'avance en les précomptant sur la valeur nominale des bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, il se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 8 janvier 2029. Le paiement des intérêts se fera annuellement au taux de 6,00% et ce, dès la fin de la première année.