Afrique: CAN Maroc 2025 - Le programme des quarts de finale

7 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Céleste Kolia

Toutes les affiches des quarts de finale

Vendredi 9 janvier

(16h00, à Tanger)

Sénégal - Mali

(19h00, à Rabat)

Maroc - Cameroun

Samedi 10 janvier

(16h00, à Marrakech)

Nigeria - Algérie

(19h00, à Agadir)

Égypte - Côte d'Ivoire

