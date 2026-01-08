Sénégal: Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay en visite officielle à Dakar, à partir de jeudi

Dakar — Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Moctar Ould Djay, va effectuer, à partir de jeudi, une visite officielle à Dakar, a appris l'APS des services de la Primature sénégalaise.

Ce premier déplacement officiel à Dakar de Moctar Ould Djay depuis sa nomination en août 2024, "revêt une forte portée symbolique" après celui du Premier ministre, Ousmane Sonko à Nouakchott du 12 au 14 janvier 2025, rapporte la même source.

Cette visite sera l'occasion pour les deux chefs de gouvernement de "consolider le partenariat stratégique" entre Dakar et Nouakchott.

"Le Sénégal et la Mauritanie entretiennent une coopération très dynamique marquée par des projets structurants et un dialogue politique constant", renseigne le dossier de presse du Bureau d'information et de communication du gouvernement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce nouvel élan de coopération s'est traduit par la mise en oeuvre de "deux initiatives phares dont le projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement sur la frontière maritime des deux pays, ainsi que la construction du pont de Rosso, infrastructure majeure destinée à faciliter la libre circulation des biens et des personnes", mentionne le document.

Il signale que ces projets témoignent d'une "volonté partagée d'intégration économique, de stabilité régionale et de prospérité mutuelle".

Les relations bilatérales entre les deux pays se sont également renforcées au fil de ces dernières années. Le chef de l'Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani se sont rencontrés au moins cinq fois depuis avril 2024.

Le président Bassirou Diomaye Faye a réservé sa première visite officielle à la Mauritanie pour marquer le "caractère prioritaire de cette relation stratégique", signalent les services de la Primature.