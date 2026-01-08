Sénégal: Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay en visite officielle à Dakar, à partir de jeudi

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Moctar Ould Djay, va effectuer, à partir de jeudi, une visite officielle à Dakar, a appris l'APS des services de la Primature sénégalaise.

Ce premier déplacement officiel à Dakar de Moctar Ould Djay depuis sa nomination en août 2024, "revêt une forte portée symbolique" après celui du Premier ministre, Ousmane Sonko à Nouakchott du 12 au 14 janvier 2025, rapporte la même source.

Cette visite sera l'occasion pour les deux chefs de gouvernement de "consolider le partenariat stratégique" entre Dakar et Nouakchott.

"Le Sénégal et la Mauritanie entretiennent une coopération très dynamique marquée par des projets structurants et un dialogue politique constant", renseigne le dossier de presse du Bureau d'information et de communication du gouvernement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce nouvel élan de coopération s'est traduit par la mise en oeuvre de "deux initiatives phares dont le projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement sur la frontière maritime des deux pays, ainsi que la construction du pont de Rosso, infrastructure majeure destinée à faciliter la libre circulation des biens et des personnes", mentionne le document.

Il signale que ces projets témoignent d'une "volonté partagée d'intégration économique, de stabilité régionale et de prospérité mutuelle".

Les relations bilatérales entre les deux pays se sont également renforcées au fil de ces dernières années. Le chef de l'Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani se sont rencontrés au moins cinq fois depuis avril 2024.

Le président Bassirou Diomaye Faye a réservé sa première visite officielle à la Mauritanie pour marquer le "caractère prioritaire de cette relation stratégique", signalent les services de la Primature.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.