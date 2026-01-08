Sénégal: Décès de Seydou Madani Sy - Bassirou Diomaye Faye salue 'un grand serviteur de l'Etat'

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage à l'ancien médiateur de la République, Seydou Madani Sy, décédé, mercredi, saluant un "grand serviteur de l'État", son "engagement", sa "rigueur morale" et son "attachement constant aux valeurs de la République".

"J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Monsieur Seydou Madani Sy. Grand serviteur de l'État, Premier Recteur de l'Université de Dakar, ancien Garde des Sceaux et Médiateur de la République, il a marqué durablement notre pays par son engagement, sa rigueur morale et son attachement constant aux valeurs de la République", a réagi Bassirou Diomaye Faye sur X.

"À sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble des communautés universitaire et judiciaire, j'adresse mes condoléances émues. Que la terre lui soit légère", a-t-il ajouté.

L'ancien médiateur de la République et premier recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Seydou Madani Sy, est décédé, mercredi à Dakar, à l'âge de 93 ans.

Archiviste paléographe, Seydou Madani Sy, est titulaire d'un doctorat en droit à l'université de Dakar (1964). Il obtiendra l'agrégation de droit public en 1966.

Maître de conférences, puis Professeur de droit public à la Faculté de droit et de sciences économiques, il devient doyen de ladite faculté de 1968 à 1971, puis le premier recteur sénégalais de l'Université de Dakar, d'octobre 1971 à février 1986.

Seydou Madani Sy a occupé les fonctions de ministre de la Justice, Garde des sceaux de 1986 à 1989, d'Ambassadeur de la République du Sénégal auprès du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de 1990 à 1993.

Il a été ministre conseiller spécial du président Abdou Diouf de 1993 à 1997, médiateur de la République du Sénégal de 1997 à mai 2003.

Seydou Madani Sy est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles en droit constitutionnel et finances publiques.