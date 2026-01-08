Afrique: Le Sénégal à la tête de la Confédération internationale des Alumni de l'INSP de France pour un an

Le Sénégal assure pour un an, depuis le premier janvier, la présidence de la Confédération internationale des Alumni de l'ENA/INSP de France, par l'entremise de l'Association sénégalaise des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France, devenue l'Institut national du Service public de France en 2022, a-t-on appris des responsables sénégalais de ladite association.

Selon un communiqué parvenu à l'APS, avec l'élection du Sénégal, qui succède à l'Allemagne en 2025, il revient à Abdoulaye Guèye, président de l'Association sénégalaise des anciens élèves de l'ENA/INSP de France (promotion Romain GARY de 2003-2005) et secrétaire général du ministère des Infrastructures, d'assurer "depuis le premier janvier 2026, pour un mandat d'un an, la présidence de la Confédération internationale des Alumni de l'ENA/INSP de France".

Dans le cadre de ce mandat, la présidence sénégalaise s'est assignée comme objectifs de "renforcer les liens entre les différentes associations nationales" et de "contribuer à la réflexion stratégique sur la gouvernance publique mondiale".

La présidence sénégalaise sera aussi chargée d'organiser la prochaine assemblée générale de la Confédération internationale des Alumni de l'ENA/INSP de France prévue à Dakar du 26 au 28 novembre 2026.

"Le choix porté sur le Sénégal pour assurer la présidence de la Confédération internationale des Alumni de l'ENA/INSP de France constitue à la fois un honneur et une fierté pour notre pays. Il témoigne du dynamisme et du rayonnement international de l'association sénégalaise, créée le 1 er juin 2006", lit-on dans le communiqué.

Il ajoute que l'ASENA/INSP de France compte sur le soutien des plus hautes autorités du Sénégal "pour que ce mandat à la tête de la Confédération internationale des Alumni de l'ENA/INSP de France soit couronné de succès".

La Confédération internationale des Alumni de l'ENA/INSP de France "joue un rôle de plateforme d'influence, de réflexion stratégique sur le service public et de solidarité entre les anciens élèves français et étrangers" de cette école d'administration française.

Elle représente un réseau mondial fédérant les 47 associations nationales d'anciens élèves répartis sur cinq continents, indique le communiqué.