Sénégal: Décès de l'ancien ministre Seydou Madani Sy

7 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Plusieurs sources, dont l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD), ont annoncé le décès survenu à l'âge de 92 ans, mercredi, de l'ancien ministre Seydou Madani Sy.

"L'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar a appris avec une profonde émotion le décès du professeur Seydou Madani Sy, une figure majeure de l'histoire universitaire sénégalaise", a déclaré l'UCAD sur sa propre page Facebook, en rendant hommage à "un bâtisseur de l'Université sénégalaise".

"J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de monsieur Seydou Madani Sy", a réagi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans un message posté sur sa page Facebook, M. Faye a salué la mémoire d"'un grand serviteur de l'État".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.