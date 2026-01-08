Sénégal: Décès de l'ancien ministre Seydou Madani Sy

Dakar — Plusieurs sources, dont l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD), ont annoncé le décès survenu à l'âge de 92 ans, mercredi, de l'ancien ministre Seydou Madani Sy.

"L'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar a appris avec une profonde émotion le décès du professeur Seydou Madani Sy, une figure majeure de l'histoire universitaire sénégalaise", a déclaré l'UCAD sur sa propre page Facebook, en rendant hommage à "un bâtisseur de l'Université sénégalaise".

"J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de monsieur Seydou Madani Sy", a réagi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans un message posté sur sa page Facebook, M. Faye a salué la mémoire d"'un grand serviteur de l'État".